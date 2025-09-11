Al patrulea avion a fost prăbușit pe câmp, după revolta pasagerilor

În cel mai mare atac terorist din istorie, comis pe 11 septembrie 2001 în SUA, au decedat 2.977 de persoane, plus 19 atacatori Al-Qaeda, iar alte 24 de persoane sunt încă date dispărute.



Teroriștii coordonați de infamul Osama bin Laden, care a fost lichidat abia în mai 2011 de o echipă Navy Seal în Abbottabad (Pakistan), au deturnat patru avioane și le-au prăbușit în Turnurile Gemene ale World Trade Center (United Airlines Flight 175, American Airlines Flight 11) și în clădirea Pentagonului (American Airlines Flight 77) și în timp ce un alt avion (United Airlines Flight 93), care ar fi avut ca țintă Casa Albă sau Capitoliul Statelor Unite ale Americii, a fost prăbușit pe un câmp din Stonycreek (Pennsylvania), după lupte la bord între teroriști și pasageri.



Ulterior, guvernul SUA și-a convins aliații să invadeze Afganistanul (2001) și Irakul (2003), în timp ce alți dictatori sau lideri considerați sponsori ai terorismului internațional au pierdut puterea în Libia (Muammar Gaddafi / 2011), Egipt (Hosni Mubarak / 2011), Tunisia (Zine Ben Ali / 2011) și Siria (Bashar al-Assad / 2024).



Ei sunt cei cinci români care au decedat în atacurile din 11 septembrie 2001

Pe lista victimelor acestui atentat terorist coordonat se află și cinci cetățeni români. Eugen Gabriel Lazăr (27 de ani) emigrase la New York în 1985 și absolvise Summa Cum Laude Universitatea Coper Union din statul New York, obținând diploma de inginer. Lucra ca programator al firmei de software eSpeed, și se afla la etajul 103 într-unul din Turnurile Gemene. Ana Fosteris (58 de ani) era măritată cu un american și lucra ca agent de asigurări la compania Aon Corp.



Corina (31 de ani) si Alexandru Liviu Stan (34 de ani) erau căsătoriți și lucrau împreună pentru compania americană Cantor Fitzgerald, după ce emigraseră în SUA prin programul Loteria Vizelor, în 1995. Joshua Poptean (37 de ani) s-a mutat cu familia în Portland, Oregon, la vârsta de 17 ani. Ulterior s-a mutat la New York, unde a devenit coordonator de proiect al firmei de construcții Bronx Builders. Se afla în clădirele World Trade Center pentru că trebuia să se întâlnească cu niște clienți.

