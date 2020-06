"Daca e nevoie, jucam si pe Marte!" Cum isi pregateste Klopp jucatorii pentru meciurile fara spectatori

Cu 2 saptamani inainte de reluarea meciurilor din Premier League, antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, a povestit cum isi pregateste elevii pentru a se obisnui cu situatia de a juca in fata unor tribune goale.

La inceputul acestei saptamani, jucatorii s-au impartit in 2 echipe de cate 11 persoane si au jucat un meci de pregatire, tehnicianul considerand ca asta ii va ajuta pe fotbalisti sa se obisnuiasca cu atmosfera de pe stadionul gol.

"Vor fi meciuri dificile pentru noi si nu vom avea parte de sprijinul publicului. Dar nicio echipa nu va avea ajutor din partea fanilor, asa ca suntem toti in aceeasi situatie. De asta nu sunt ingrijorat in niciun fel. Am incercat sa simulam aceasta situatie pentru a ne obisnui. Ne-am antrenat pe stadion, am jucat partide amicale interne. Cu totii trebuie sa ne obisnuim, dar nu e o problema. Daca doar noi am juca fara spectatori, iar pentru restul ar fi ca inainte, ar fi un dezavantaj imens", a spus Klopp, potrivit Liverpool Echo.

Antrenorul a precizat si ca nu are nimic impotriva disputarii partidelor pe un teren neutru, mentionand, insa, ca este convins de faptul ca fanii lui Liverpool nu s-ar aduna langa stadion in timpul meciurilor.

"Nu sunt convins ca exista vreun avantaj (n.r. ca echipa sa joace pe teren propriu in absenta suporterilor). In Germania, de exemplu, s-a jucat acasa si in deplasare si, daca va uitati pe rezultate, nu sunt prea multe victorii pentru echipele gazda. Asa ca poate trebuie sa speram ca nu vom juca pe Anfield. Insa eu iubesc acest stadion si vreau sa jucam aici.

Din punctul meu de vedere, si nu sunt cel care ia decizia, sunt convins ca putem rezolva situatia. Politia din Merseyside ne-a dat unda verde. Vom vorbi cu suporterii, nu sunt convins ca trebuie sa o facem pentru ca ei stiu deja, dar vom vorbi. Situatia e una pozitiva si cu siguranta fanii nostri nu o vor transforma in ceva negativ.

Sper sa avem meciuri pe teren propriu, ar fi 4 acasa si 5 in deplasare. Putem juca oriunde, daca e nevoie jucam si pe Marte, nu ma intereseaza. Dar acum suntem in acest punct, cand pare ca toate echipele vor avea meciuri pe propriul teren si in deplasare, asa ca ar fi frumos sa fie asa si pentru noi", a declarat Jurgen Klopp.

In acest moment, Liverpool este liderul clasamentului din Premier League, iar pentru a obtine titlul de campioana, primul dupa 3 decenii, mai are nevoie de doar 6 puncte.