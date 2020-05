Klopp, nerabdator sa revina fotbalul: "Va fi intens pentru antrenori, dar pentru jucatori va fi ca dupa o accidentare"

Jürgen Klopp a salutat marti vestea ca Liverpool va incepe antrenamentele in aceasta saptamana, la Melwood, ca parte a fazei intai din protocolul de reluare al Premier League.

Asta dupa ce, luni, toate cele 20 de cluburi engleze din prima liga au votat in unanimitate in favoarea revenirii la antrenamente in grupuri mici in aceasta saptamana, pastrand in acelasi timp distanta sociala. Liverpool isi suspendase voluntar activitatea de pe 13 martie din cauza pandemiei de coronavirus, iar de astazi jucatorii vor participa la sesiuni esalonate, formate dintr-un numar mic de persoane.

Intr-un interviu exclusiv pentru liverpoolfc.com, antrenorul echipei a detaliat la ce fel de munca vor fi supusi jucatorii sai si care este modul in care Melwood a fost adaptat pentru a respecta protocoalele medicale.

"Sunt foarte fericit ca putem sa facem din nou acest lucru - sa revenim la Melwood, sa facem pregatirea in grupuri mici si lucruri de genul acesta. Va fi intens, pentru antrenori mai ales, pentru ca multe serii, putini jucatori in grupuri mici, inseamna multe sesiuni, dar am avut suficient timp pentru a ne odihni, astfel incat vom fi bine. Abia astept", a spus Klopp.

Tehnicianul considera ca, din punct de vedere fizic, baietii sunt intr-o forma buna. "Acum trebuie sa incepem sa ne obisnuim din nou cu terenul, cu ghetele si mingile de fotbal, dar asta este treaba noastra, asta facem, asa ca trebuie sa ne obisnuim din nou cu asta. Va fi ca atunci cand ne intoarcem dupa o accidentare. Vom face totul pas cu pas, iar eu sunt nerabdator."

Klopp este de parere ca reluarea antrenamentelor si pregatirea revenirii in meciuri oficiale este un semn bun pentru toata lumea. "S-au intamplat foarte multe in ultimele 2-3 saptamani in lume, la fel cum se vor intampla foarte multe in urmatoarele 2-3 saptamani. Vom vedea cum ne putem adapta atunci la ce va fi. Astept cu nerabdare sa ii vad pe baieti, dar va fi totusi ciudat si diferit pentru ca nu vom putea fi cu adevarat aproape unul de celalalt. Dar luam prezentul asa cum este. Am fost creativi (n.r. in perioada carantinei) si vom fi si de acum inainte. Pornim din nou la drum si asta este o veste buna."

In ceea ce priveste "noua normalitate", antrenorul lui Liverpool este calm: "Mie imi place. In acest sens, sunt o persoana ciudata. Eu, cand urmaresc meciuri de fotbal, le privesc de cele mai multe ori fara sunet, deoarece nu vreau sa aud comentariile, sunt interesat doar de joc. Din pacate, noi (n.r. cei de la Liverpool) trebuie sa revenim pe gazon fara a ne putea bucura de cel mai bun boost si de cea mai buna motivatie din lume, aceea a fanilor din tribunele de pe Anfield. Dar asta este. Nu am inteles niciodata de ce, in viata, vrem intotdeauna lucruri pe care nu le avem si pe care nu le putem avea. In acest moment nu ii putem avea pe suporteri atat de aproape, asa ca trebuie sa luam situatia ca atare si sa scoatem tot ce-i mai bun din ea."