NEBUNIA pregatita de Real Madrid! Jurgen Klopp este dorit ca antrenor pe Bernabeu! Va incepe dominatia GALACTICILOR?

Florentino Perez si-l doreste mult pe Jurgen Klopp ca antrenor la Real Madrid.

Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool si unul dintre cei mai buni antrenori din lume la momentul actual, este dorit pentru un proiect pe termen lung la Real Madrid. Florentino Perez vrea sa domine fotbalul european si este pregatit sa inceapa nebunia transferurilor.

Klopp are contract cu Liverpool pana in 2022, iar Perez vrea sa il aduca atunci pentru a nu plati niciun ban, in afara de salariu. Pana atunci, Zidane va ramane pe banca galacticilor, incercand sa castige titlul si Liga Campionilor, anunta ABC sport.

Jurgen Klopp a mai fost pe lista Realului, dar este greu de convins. Alaturi de el, poate veni si Mbappe, cel pentru care Perez este dispus sa plateasca oricat nevoie. Conform tuttosport, Klopp are o clauza de reziliere a contractului cu Liverpool de 40 de milioane de euro.

Jurgen Klopp a mai antrenat la Mainz si Borussia Dortmund si este cunoscut pentru relatia pe care o are cu jucatorii. A reusit sa castige Bundesliga de doua ori, dupa ce a depasit-o pe Bayern Munchen si a ajuns intr-o finala de Liga Campionilor cu Dortmund. Cu Liverpool a reusit sa ridice trofeul Ligii anul trecut si in acest sezon este aprroape sa aduca primul titlu pe Anfield dupa 30 de ani.

