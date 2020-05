Fanii lui Liverpool sunt innebuniti! Klopp! POVESTILE nemuritoare de pe Anfield, citite de superantrenorul german. VIDEO

Jurgen Klopp este protagonistul unui nou video care a ajuns viral pe internet in doar 7 ore de la publicare.

Antrenorul lui Liverpool a aparut pe contul oficial de Youtube al echipei, citind o noua poveste pentru copii, care il prezinta pe fostul mare fotbalist Kenny Dalglish. Acesta a facut istorie pe Anfield atat ca jucator, cat si ca antrenor.

Fanii lui Liverpool s-au bucurat sa-l vada intr-o ipostaza inedita pe Klopp. El insusi s-a simtit bine in postura de narator, videoclipul adunand 20 000 de vizualizari in doar 7 ore.

Sir Kenny Dalglish a jucat pentru Liverpool in perioada 1977-1990, adunand 515 prezente in tricoul "cormoranilor". Din 1985, el a fost jucator-antrenor al echipei, iar in cei 6 ani in care a pregatit trupa de pe Anfield, aceasta nu a terminat nici un sezon mai jos de locul 2.

