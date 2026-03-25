Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Formația londoneză, amenințată cu retrogradarea în Premier League, are o ultima tentativă de a rămâne în elita fotbalului englez.

TAGS:
TottenhamIgor Tudorradu dragusinAdi Hutter
Din articol

La Tottenham începe un nou capitol! Al treilea, în același sezon, în ceea ce privește postul de antrenor. 

Danezul Thomas Frank a pornit, în acest sezon, alături de Spurs, dar a fost îndepărtat, în februarie, după ce rezultatele au fost tot mai slabe. Din păcate pentru Drăgușin și colegii săi, al doilea antrenor, croatul Igor Tudor (foto, jos), nu doar că n-a îmbunătățit lucrurile, dar mai mult a „îngropat“ echipa. Care acum are o serie șocantă despre care Sport.ro a scris aici.


Igor Tudor pleacă de la Tottenham. Vine austriacul Adolf Hütter, zis Adi Hütter

Având în vedere taboul sumbru de la Tottenham, conducerea a luat decizia de a încerca o ultima tentativă de a „trezi“ echipa. În acest sens, urmează rezilierea contractului lui Igor Tudor pe cale amiabilă. Anunțul va fi făcut, în următoarele ore, potrivit presei britanice. Mutarea n-a fost oficializată de duminică până acum, întrucât tehnicianul croat a fost lovit de decesul tatălui său.

Între timp însă, părțile au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

În paralel cu negocierile purtate cu Igor Tudor, Tottenham a discutat și cu alți antrenori, pe listă pentru a prelua echipa din mers. Italianul Roberto De Zerbi a spus „nu“, punând o condiție, după cum Sport.ro a scris aici.

Așadar, s-a ajuns la varianta Adolf Hütter (foto, sus), zis Adi Hütter. Austriacul în vârsta de 56 de ani e un nume respectat în fotbalul european. Ultima dată, Adi Hütter a lucrat la Monaco, în perioada iulie 2023 – octombrie 2025. Anterior, a avut mandate la Gladbach, Frankfurt, Young Boys sau Salzburg.

În CV-ul lui Adi Hütter sunt trei trofee majore: câte un titlu cu Young Boys și Red Bull Salzburg, plus o cupă cu formația austriacă.

Numirea lui Adi Hütter e aproape de finalizare însă, în cazul în care va fi o surpriză, Tottenham are și „planul B“. Acesta constă în instalarea lui Chris Hughton.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
ARTICOLE PE SUBIECT
Exact pe 26 martie și cu Radu Drăgușin căpitan, România U17 învingea Turcia în deplasare!
Radu Drăgușin și-a reluat rutina! Ritualul de care n-a uitat la antrenamentul naționalei
„A demonstrat că nu mai poate.” Radu Drăgușin, luat în colimator în Anglia, în săptămâna barajului cu Turcia
ULTIMELE STIRI
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu
Plecare de antrenor în Superliga: „Mulțumim!“
Drama lui Halep: „Trei luni am fost în depresie“
Dinamovistul Devis Epassy a ajuns în Australia
Hagi, gata să-i ia locul lui Lucescu?! Ce a spus ”Regele”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Turcii au apelat la inteligența artificială și au dat scorul corect la barajul Turcia – România: ”Cea mai logică predicție!”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

George Pușcaș debutează la Dinamo în amicalul ”câinilor”! Cu cine joacă echipa lui Zeljko Kopic

Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu

Reghecampf, out! Africanii anunță plecarea românului după un scandal monstru

Gazzetta dello Sport a dat pronosticul pentru Turcia - România

Recomandarile redactiei
Plecare de antrenor în Superliga: „Mulțumim!“
Drama lui Halep: „Trei luni am fost în depresie“
Hagi, gata să-i ia locul lui Lucescu?! Ce a spus ”Regele”
Dinamovistul Devis Epassy a ajuns în Australia
Olăroiu, decizie radicală sub bombardamente: dezvăluirea arabilor
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Juventus a rămas fără antrenor! Comunicatul clubului din Serie A
Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu
Adi de la Monaco! Explicațiile lui Adi Hutter, antrenorul debutant al lui AS Monaco, după 2-1 cu FC Barcelona: ”Golul lor a venit din nimic”
CITESTE SI
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!