Tehnicianul croat fusese adus la echipă în încercarea de a îndrepta situația în clasament, după o primă parte a sezonului dezamăgitoare cu Thomas Frank pe bancă.

Adi Hutter, în negocieri avansate cu Tottenham

Totuși, cu Igor Tudor, Spurs pare că s-a scufundat de tot și se îndreaptă periculos către retrogradare. Londonezii sunt pe locul 17 în clasamentul din Premier League, cu 30 de puncte strânse, la doar o lungime în fața lui West Ham, echipa aflată pe ultimul loc retrogradabil.

Astfel, conducerea lui Spurs a luat măsuri de urgență și a decis să îl înlăture pe Igor Tudor de la echipă, lucru care s-a concretizat duminică seara, când Tottenham a anunțat că antrenorului i-a fost reziliat contractul de comun acord.

Totodată, Spurs a precizat că un nou antrenor va fi numit în următoarele zile. Conform jurnaliștilor englezi, Tottenham ar fi ajuns deja la un acord cu un înlocuitor pentru Igor Tudor. Conform Topskills Sports UK, Adi Hutter va deveni noul antrenor al lui Tottenham. Antrenorul austriac va semna doar până la finalul acestui sezon.

Spurs ar fi vrut să îl aducă pe banca tehnică pe Roberto De Zerbi, însă, chiar dacă este interesat să o preia pe Tottenham, antrenorul își dorește ca acest lucru să se întâmple în vară.

Fără experiență în Premier League, Adi Hutter a antrenat-o ultima oară pe AS Monaco, însă a fost demis în octombrie. De-a lungul timpului, Hutter a mai pregătit echipe precum SCR Altach, Grodig, RB Salzburg, Young Boys, Eintracht Frankfurt sau Borussia Monchengladbach.

Clasamentul din Premier League