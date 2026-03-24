Radu Drăgușin și-a reluat rutina! Ritualul de care n-a uitat la antrenamentul naționalei

Radu Drăgușin a revenit la prima reprezentativă după o pauză lungă, iar la antrenamentul de dinaintea partidei cu Turcia și-a reluat un vechi ritual.

Fundașul în vârstă de 24 de ani, legitimat la Tottenham, a participat la ședința de pregătire condusă astăzi de Mircea Lucescu. Drăgușin a ieșit din vestiar încălțat în papuci, purtându-și ghetele de joc în mână. Apărătorul central a mers la banca de rezerve, s-a încălțat cu ghetele, iar apoi s-a alăturat restului grupului pentru exercițiile de încălzire. Acesta fiind ritualul pe care îl face de fiecare dată când merge la echipa națională.

Meciul de joi este decisiv pentru menținerea șanselor de calificare la turneul final din 2026, organizat în SUA, Mexic și Canada.

Fotbaliștii echipei naționale vor beneficia de o asistență numeroasă pe arena celor de la Beșiktaș. Aproximativ 2.000 de fani români și-au anunțat prezența la meci. Suporterii se vor reuni joi, în jurul orei 15:00, în Piața Taksim, urmând să se deplaseze în mod organizat către stadion începând cu ora 16:30.

Lotul convocat de Mircea Lucescu

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
ARTICOLE PE SUBIECT
„A demonstrat că nu mai poate.” Radu Drăgușin, luat în colimator în Anglia, în săptămâna barajului cu Turcia
Drăgușin, antrenor nou la Tottenham: anunțul presei din Anglia
Lotul Turciei este cu peste 360 de milioane de euro mai scump decât al României! Drăgușin, de 4.5 ori mai "ieftin" decât Guler
MM Stoica știe ce se întâmplă cu Ionuț Radu înainte de barajul cu Turcia: „Nu are nimic și va apăra”
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Probleme pentru Mircea Lucescu: accidentări pe bandă rulantă
A treia oară e cu noroc? Mehmet Topal, aproape de revenirea în Superliga
Adversarul României a scris istorie în Italia. Performanța realizată de steaua otomanilor
”Voi veni cu mare plăcere!” Nu a mai venit la naționala României de ani buni, dar și-a anunțat posibila revenire
Turcii au apelat la inteligența artificială și au dat scorul corect la barajul Turcia – România: ”Cea mai logică predicție!”

Agentul îi pune contractul pe masă lui Tavi Popescu și promite o sumă uriașă: „Poți să iei zece milioane”

Bölöni, întrebarea care l-a iritat înainte de Turcia – România: „Nu, nu, nu, nu!“

Mircea Lucescu i-a explicat personal de ce nu va juca în Turcia - România: "Mai bine să fac un pas în spate"

Delegare cu noroc pentru România: arbitrul meciului cu Turcia, talismanul tricolorilor!

„Șeicul“ Contra: reacția arabilor după ce românul a ajuns la un salariu astronomic

MM Stoica știe ce se întâmplă cu Ionuț Radu înainte de barajul cu Turcia: „Nu are nimic și va apăra”
A treia oară e cu noroc? Mehmet Topal, aproape de revenirea în Superliga
”Voi veni cu mare plăcere!” Nu a mai venit la naționala României de ani buni, dar și-a anunțat posibila revenire
Turcii au apelat la inteligența artificială și au dat scorul corect la barajul Turcia – România: ”Cea mai logică predicție!”
Adversarul României a scris istorie în Italia. Performanța realizată de steaua otomanilor
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

