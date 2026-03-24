Fundașul în vârstă de 24 de ani, legitimat la Tottenham, a participat la ședința de pregătire condusă astăzi de Mircea Lucescu. Drăgușin a ieșit din vestiar încălțat în papuci, purtându-și ghetele de joc în mână. Apărătorul central a mers la banca de rezerve, s-a încălțat cu ghetele, iar apoi s-a alăturat restului grupului pentru exercițiile de încălzire. Acesta fiind ritualul pe care îl face de fiecare dată când merge la echipa națională.

Meciul de joi este decisiv pentru menținerea șanselor de calificare la turneul final din 2026, organizat în SUA, Mexic și Canada.

Fotbaliștii echipei naționale vor beneficia de o asistență numeroasă pe arena celor de la Beșiktaș. Aproximativ 2.000 de fani români și-au anunțat prezența la meci. Suporterii se vor reuni joi, în jurul orei 15:00, în Piața Taksim, urmând să se deplaseze în mod organizat către stadion începând cu ora 16:30.