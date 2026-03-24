Fundașul în vârstă de 24 de ani, legitimat la Tottenham, a participat la ședința de pregătire condusă astăzi de Mircea Lucescu. Drăgușin a ieșit din vestiar încălțat în papuci, purtându-și ghetele de joc în mână. Apărătorul central a mers la banca de rezerve, s-a încălțat cu ghetele, iar apoi s-a alăturat restului grupului pentru exercițiile de încălzire. Acesta fiind ritualul pe care îl face de fiecare dată când merge la echipa națională.
Meciul de joi este decisiv pentru menținerea șanselor de calificare la turneul final din 2026, organizat în SUA, Mexic și Canada.
Fotbaliștii echipei naționale vor beneficia de o asistență numeroasă pe arena celor de la Beșiktaș. Aproximativ 2.000 de fani români și-au anunțat prezența la meci. Suporterii se vor reuni joi, în jurul orei 15:00, în Piața Taksim, urmând să se deplaseze în mod organizat către stadion începând cu ora 16:30.
Lotul convocat de Mircea Lucescu
PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).