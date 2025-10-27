Juventus Torino a reziliat, luni, contractul antrenorului Igor Tudor, la o zi după înfrângerea cu Lazio Roma (1-0), scrie News.ro.
Juventus a rămas fără antrenor! Comunicatul clubului din Serie A
Serie A
Igor Tudor nu mai este antrenorul echipei Juventus Torino.
Igor Tudor, OUT de la Juventus
„Juventus anunţă că luni l-a demis din funcţia de antrenor al echipei sale principale pe Igor Tudor, precum şi pe membrii staffului său, Ivan Javorcic, Tomislav Rogic şi Riccardo Ragnacci”, a indicat într-un comunicat Juve, care ocupă locul 8 în Serie A, la şase puncte de lider, după opt etape.
Tudor (47 ani) era pe banca Juventus Torino din martie, când l-a înlocuit pe Thiago Motta - „demis” şi încă sub contract până în 2027, deci posibil să fie rechemat - în timpul sezonului.
Croatul, care a jucat şi el pentru Bianconeri (1998-2007), este înlocuit temporar de Massimiliano Brambilla, antrenorul echipei Next Gen, până la numirea unui nou antrenor.
