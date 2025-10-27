Juventus a rămas fără antrenor! Comunicatul clubului din Serie A

Juventus a rămas fără antrenor! Comunicatul clubului din Serie A Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Igor Tudor nu mai este antrenorul echipei Juventus Torino.

TAGS:
Igor TudorSerie AItaliajuventusDemitere
Din articol

Juventus Torino a reziliat, luni, contractul antrenorului Igor Tudor, la o zi după înfrângerea cu Lazio Roma (1-0), scrie News.ro.

Igor Tudor, OUT de la Juventus

„Juventus anunţă că luni l-a demis din funcţia de antrenor al echipei sale principale pe Igor Tudor, precum şi pe membrii staffului său, Ivan Javorcic, Tomislav Rogic şi Riccardo Ragnacci”, a indicat într-un comunicat Juve, care ocupă locul 8 în Serie A, la şase puncte de lider, după opt etape.

Tudor (47 ani) era pe banca Juventus Torino din martie, când l-a înlocuit pe Thiago Motta - „demis” şi încă sub contract până în 2027, deci posibil să fie rechemat - în timpul sezonului.

Croatul, care a jucat şi el pentru Bianconeri (1998-2007), este înlocuit temporar de Massimiliano Brambilla, antrenorul echipei Next Gen, până la numirea unui nou antrenor.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: &bdquo;Efectiv &icirc;i sfidează pe oameni&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
FC Botoșani &ndash; Hermannstadt, de la ora 17:30: Grozavu trage de locul 1, Măldărășanu de postul său
FC Botoșani – Hermannstadt, de la ora 17:30: Grozavu trage de locul 1, Măldărășanu de postul său
Rapid - Unirea Slobozia, LIVE TEXT de la 20:30, &icirc;n etapa a 14-a din Superliga Rom&acirc;niei
Rapid - Unirea Slobozia, LIVE TEXT de la 20:30, în etapa a 14-a din Superliga României
Camelia Voinea a răbufnit după dezvăluirile Denisei Golgotă: &rdquo;Sunt niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună dec&acirc;t ea!&rdquo;
Camelia Voinea a răbufnit după dezvăluirile Denisei Golgotă: ”Sunt niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea!”
Vinicius, prima reacție după ce a provocat un scandal &bdquo;galactic&ldquo;: &bdquo;Nu e posibil așa ceva!&ldquo;
Vinicius, prima reacție după ce a provocat un scandal „galactic“: „Nu e posibil așa ceva!“
ULTIMELE STIRI
Vinicius, prima reacție după ce a provocat un scandal &bdquo;galactic&ldquo;: &bdquo;Nu e posibil așa ceva!&ldquo;
Vinicius, prima reacție după ce a provocat un scandal „galactic“: „Nu e posibil așa ceva!“
Rapid - Unirea Slobozia, LIVE TEXT de la 20:30, &icirc;n etapa a 14-a din Superliga Rom&acirc;niei
Rapid - Unirea Slobozia, LIVE TEXT de la 20:30, în etapa a 14-a din Superliga României
FC Botoșani &ndash; Hermannstadt, de la ora 17:30: Grozavu trage de locul 1, Măldărășanu de postul său
FC Botoșani – Hermannstadt, de la ora 17:30: Grozavu trage de locul 1, Măldărășanu de postul său
Camelia Voinea a răbufnit după dezvăluirile Denisei Golgotă: &rdquo;Sunt niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună dec&acirc;t ea!&rdquo;
Camelia Voinea a răbufnit după dezvăluirile Denisei Golgotă: ”Sunt niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea!”
Denisa Golgotă provoacă un &bdquo;cutremur&ldquo; &icirc;n gimnastică: anunțul federației arată gravitatea situației
Denisa Golgotă provoacă un „cutremur“ în gimnastică: anunțul federației arată gravitatea situației
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a bătut palma cu CFR Cluj: Știți c&acirc;t m-a costat? 3 milioane de euro!

Gigi Becali a bătut palma cu CFR Cluj: "Știți cât m-a costat? 3 milioane de euro!"

Dennis Man, victorie uriașă contra liderului! PSV a c&acirc;știgat derby-ul cu Feyenoord după un hat-trick de excepție

Dennis Man, victorie uriașă contra liderului! PSV a câștigat derby-ul cu Feyenoord după un hat-trick de excepție

FCSB - UTA Arad 4-0, meciul &icirc;n care campioana a &icirc;nscris din toate pozițiile! Echipa lui Mihalcea a fost sparring partner

FCSB - UTA Arad 4-0, meciul în care campioana a înscris din toate pozițiile! Echipa lui Mihalcea a fost sparring partner

Revelația lui Gigi Becali după FCSB &ndash; UTA: &bdquo;M-a sunat Pintilii!&ldquo;

Revelația lui Gigi Becali după FCSB – UTA: „M-a sunat Pintilii!“

Gigi Becali, prima reacție după FCSB - UTA Arad 4-0: &rdquo;E jucătorul meu preferat&rdquo;

Gigi Becali, prima reacție după FCSB - UTA Arad 4-0: ”E jucătorul meu preferat”

A strigat &icirc;n gura mare că pleacă de la echipă după El Clasico: &rdquo;E mai bine așa!&rdquo;

A strigat în gura mare că pleacă de la echipă după El Clasico: ”E mai bine așa!”



Recomandarile redactiei
Camelia Voinea a răbufnit după dezvăluirile Denisei Golgotă: &rdquo;Sunt niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună dec&acirc;t ea!&rdquo;
Camelia Voinea a răbufnit după dezvăluirile Denisei Golgotă: ”Sunt niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea!”
Vinicius, prima reacție după ce a provocat un scandal &bdquo;galactic&ldquo;: &bdquo;Nu e posibil așa ceva!&ldquo;
Vinicius, prima reacție după ce a provocat un scandal „galactic“: „Nu e posibil așa ceva!“
Denisa Golgotă provoacă un &bdquo;cutremur&ldquo; &icirc;n gimnastică: anunțul federației arată gravitatea situației
Denisa Golgotă provoacă un „cutremur“ în gimnastică: anunțul federației arată gravitatea situației
Gigi Becali se implică &icirc;n conflictul dintre Florin Tănase și Ioan Becali: &rdquo;Dacă nu răspunzi, ești idiot!&rdquo;
Gigi Becali se implică în conflictul dintre Florin Tănase și Ioan Becali: ”Dacă nu răspunzi, ești idiot!”
Jaqueline Cristian, frumoasă, bogată și pe val: suma c&acirc;știgată &icirc;n 2025, imensă!
Jaqueline Cristian, frumoasă, bogată și pe val: suma câștigată în 2025, imensă!
Alte subiecte de interes
Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu
Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu
Genoa lui Dan Șucu a băgat frica &icirc;n granzii din Serie A! Avertismentul lui Tudor &icirc;nainte de meciul direct: O nucă tare
Genoa lui Dan Șucu a băgat frica în granzii din Serie A! Avertismentul lui Tudor înainte de meciul direct: "O nucă tare"
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat &icirc;n presa italiană după debutul cu AS Roma: &rdquo;Cel mai bun!&rdquo; Reacția fotbalistului rom&acirc;n
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas &nbsp;
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas  
Oferta refuzată de Cristi Chivu: &rdquo;Am vorbit cu el&rdquo;
Oferta refuzată de Cristi Chivu: ”Am vorbit cu el”
CITESTE SI
Aeroporturi modernizate &rdquo;cu dedicație&rdquo;. Dacă procurorii o dovedesc, Rom&acirc;nia va trebui să restituie zeci de milioane de euro

stirileprotv Aeroporturi modernizate ”cu dedicație”. Dacă procurorii o dovedesc, România va trebui să restituie zeci de milioane de euro

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: &bdquo;Efectiv &icirc;i sfidează pe oameni&rdquo;

stirileprotv Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!