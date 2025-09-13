Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu

Inter s-a văzut condusă de două ori, după ce Juventus a marcat prin Lloid Kelly și Kenan Yildiz, însă în ambele ocazii a revenit grație golurilor lui Hakan Calhanoglu.

Igor Tudor, după Juventus - Inter 4-3: "O remiză ar fi fost mai corectă. Inter e o echipă de talie mondială"

Trupa lui Chivu a sperat chiar la o victorie după ce în minutul 76 a făcut 3-2 prin Marcus Thuram. Fratele atacantului de la Inter, Kephren Thuram, a egalat la 3 în minutul 83, iar tânărul muntenegrean Vasilije Adzic (19 ani) a dat lovitura în prelungiri pentru Juventus.

Juventus a marcat cele patru goluri după ce a expediat tot meciul chiar patru șuturi pe poartă. La final, antrenorul Igor Tudor a spus despre Inter că este "o echipă de talie mondială", dar și că un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil.



"Inter a venit aici să câștige. Este o echipă de talie mondială. Noi nu am reușit să ne facem jocul nostru obișnuit în ceea ce privește presingul, dar dorința de victorie nu ne-a lipsit în niciun moment. Nu știu dacă victoria este pe deplin meritată. Poate că ar fi mai corect să descriem jocul drept unul echilibrat, iar o remiză cred că ar fi fost mai corectă", a spus Igor Tudor.

Igor Tudor a vorbit și despre eroul neașteptat Vasilije Adžić. Cumpărat de la Buducnost Podgorica pentru 7,2 milioane de euro, muntenegreanul a reușit contra lui Inter primul său gol în tricoul bianconero.



"Cu Adzic lucrăm de cinci luni, încercând să-i schimbăm anumite obiceiuri din teren. A fost de acord să muncească și e un jucător cu calități extraordinare. Are o viteză remarcabilă, este modest și are un șut foarte rar. Acum trebuie să aibă motivația potrivită pentru a continua să muncească", a mai spus Igor Tudor.

