O parte a fanilor echipei nord-londoneze, Tottenham Hotspur, este convinsă că Radu Drăgușin este unul dintre motivele pentru care gruparea iubită se află într-o stare extraordinară de tensiune, în lupta pentru evitarea retrogradării în Championship.

Rămasă în Premier League în ultima jumătate de secol, Tottenham riscă să piardă contactul cu statutul de echipă notabilă în campionatul englez de fotbal, dacă va ajunge să evolueze în eșalonul secund.

Radu Drăgușin, criticat pentru ezitările în defensivă și pentru jocul cu mingea

Comentând situația delicată din cadrul echipei, site-ul HotspurHQ a titrat cu următoarele cuvinte un articol care vrea să îl vadă pe Radu Drăgușin în afara echipei de start: „Radu Drăgușin tocmai a demonstrat că nu mai poate fi titular la Tottenham.”

Explicația propusă de autor include mai multe aspecte. Se menționează că „Drăgușin este slab chiar și atunci când Tottenham joacă bine,” un aspect opus celui observat de WhoScored, care l-a notat printre cei mai buni fotbaliști ai lui Tottenham, în câteva dintre cele mai recente meciuri, chiar dacă acestea s-au încheiat cu rezultat nefavorabil pentru londonezi.