„A demonstrat că nu mai poate." Radu Drăgușin, luat în colimator în Anglia, în săptămâna barajului cu Turcia
Marcu Czentye
Internaționalul român, Radu Drăgușin, ar mai putea avea șapte șanse de joc, în Premier League 2025/26, transmis exclusiv de VOYO.

O parte a fanilor echipei nord-londoneze, Tottenham Hotspur, este convinsă că Radu Drăgușin este unul dintre motivele pentru care gruparea iubită se află într-o stare extraordinară de tensiune, în lupta pentru evitarea retrogradării în Championship.

Rămasă în Premier League în ultima jumătate de secol, Tottenham riscă să piardă contactul cu statutul de echipă notabilă în campionatul englez de fotbal, dacă va ajunge să evolueze în eșalonul secund.

Radu Drăgușin, criticat pentru ezitările în defensivă și pentru jocul cu mingea

Comentând situația delicată din cadrul echipei, site-ul HotspurHQ a titrat cu următoarele cuvinte un articol care vrea să îl vadă pe Radu Drăgușin în afara echipei de start: „Radu Drăgușin tocmai a demonstrat că nu mai poate fi titular la Tottenham.”

Explicația propusă de autor include mai multe aspecte. Se menționează că „Drăgușin este slab chiar și atunci când Tottenham joacă bine,” un aspect opus celui observat de WhoScored, care l-a notat printre cei mai buni fotbaliști ai lui Tottenham, în câteva dintre cele mai recente meciuri, chiar dacă acestea s-au încheiat cu rezultat nefavorabil pentru londonezi.

„Nu reușește să finalizeze nici măcar pasele simple.”

Se punctează faptul că jocul de picior al lui Radu Drăgușin ar fi incompatibil cu cerințele din Premier League.

„Cu mingea la picior, Drăgușin este inacceptabil. Procentajul său de pase reușite, de 68%, a fost extrem de slab. Nu reușește să finalizeze nici măcar pase simple, iar fanii lui Spurs pot uita de ideea că ar demonstra varietate în joc. Nu are calitatea tehnică necesară pentru a trimite mingea peste apărare, o abilitate de bază la nivelul Premier League,” precizează HotspurHQ.

„Devine evident că Radu nu are un viitor în clubul nostru,” completează sursa menționată, care îl vede pe Drăgușin întorcându-se în Serie A, în cel mai bun caz, în mercato-ul din vara acestui an.

Radu Drăgușin, salvatorul unui punct, pe Anfield

Cea mai bună intervenție a lui Radu Drăgușin, din acest sezon de Premier League, a venit chiar pe terenul campioanei în exercițiu, Anfield, unde l-a blocat pe Ekitike, în prelungirile meciului terminat cu scor egal, 1-1.

Plasamentul internaționalului român i-a salvat lui Spurs un punct care se poate dovedi vital în lupta pentru salvarea de la retrogradare. În același meci însă Drăgușin l-a enervat teribil pe antrenorul Igor Tudor, cu o serie de erori consecutive, comise în aceeași fază. Ambele momente pot fi urmărite mai jos.

Încercarea lui Tottenham de a evita retrogradarea poate fi urmărită în exclusivitate pe VOYO.

  • Sunderland - Tottenham, 12 aprilie, ora 16:00
  • Tottenham - Brighton, 18 aprilie, ora 19:30
  • Wolverhampton - Tottenham, 25 aprilie, ora 17:00
  • Aston Villa - Tottenham, 2 mai
  • Tottenham - Leeds, 9 mai
  • Chelsea - Tottenham, 17 mai
  • Tottenham - Everton, 24 mai
