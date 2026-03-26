După ce Mohamed Salah a confirmat că va pleca de la Liverpool la finalul sezonului, conducerea clubului pregătește o restructurare serioasă a lotului.

Starul egiptean a anunțat oficial că își va încheia aventura pe 30 iunie, după nouă ani petrecuți la Liverpool.

După Salah, alți opt fotbaliști spun „adio”

Totuși, Salah nu va fi singurul jucător care ar putea pleca în această vară. Potrivit Liverpool Echo, mai mulți fotbaliști din lotul pregătit de Arne Slot sunt pe lista plecărilor.

Printre numele importante se află Ibrahima Konate, dorit de Real Madrid și Paris Saint-Germain. Deși Liverpool ar vrea să-i prelungească contractul, fundașul francez nu a semnat încă un nou acord.

De asemenea, Andy Robertson ar putea pleca liber de contract, în timp ce Konstantinos Tsimikas, împrumutat în acest sezon la AS Roma, ar urma să fie pus pe lista de transferuri.

Alți jucători care ar putea părăsi clubul sunt Wataru Endo, Harvey Elliott și Curtis Jones și Cody Gakpo.

În plus, presa italiană susține că și portarul Alisson Becker ar putea fi vândut în această vară, pentru aproximativ 15 milioane de euro.