Cine a prins fotbalul românesc din anii ’90 își amintește că, pe atunci, naționala se „distra“, pur și simplu, în cele mai multe campanii preliminare.

Prezențele succesive pe care le-au avut tricolorii, la CM 1990, Euro 1992, CM 1994, Euro 1996, CM 1998 și Euro 2000 confirmă faptul că Generația de Aur reprezenta o forță pe plan internațional.

Tricolorii s-au vopsit la cap, decizie pe care o regretă și astăzi

În ceea ce privește profesionalismul jucătorilor români de echipa națională, în anii ’90, nu se poate vorbi decât la superlativ. Tocmai de aceea, a surprins un gest pe care l-au făcut ei, la unison, în plin turneu final, la CM 1998.

După al doilea meci din faza grupelor, câștigat în fața Angliei la Toulouse, scor 2-1, România și-a asigurat calificarea, în optimi. Pentru că și prima partidă fusese câștigată: 1-0 cu Columbia, la Lyon. Așadar, cu maximum de puncte după primele două jocuri, Hagi și compania au luat o decizie bizară. Concret, între meciul cu Anglia și cel cu Tunisia, ultimul din faza grupelor, tricolorii s-au vopsit la cap în cantonamentul naționalei. Drept urmare, când românii au pășit pe gazon, pe Stade de France, pe 26 iunie 1998, pentru confruntarea cu Tunisia, lumea a avut un șoc. Imaginile de mai jos vorbesc de la sine: