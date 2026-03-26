În anii ’90, tricolorii defileau în preliminarii. Apoi, s-a întâmplat un episod bizar. După care n-am mai cunoscut nici gustul victoriilor la turneele finale, nici pe cel al calificărilor la Mondiale.

Cine a prins fotbalul românesc din anii ’90 își amintește că, pe atunci, naționala se „distra“, pur și simplu, în cele mai multe campanii preliminare. 

Prezențele succesive pe care le-au avut tricolorii, la CM 1990, Euro 1992, CM 1994, Euro 1996, CM 1998 și Euro 2000 confirmă faptul că Generația de Aur reprezenta o forță pe plan internațional. 

Tricolorii s-au vopsit la cap, decizie pe care o regretă și astăzi

În ceea ce privește profesionalismul jucătorilor români de echipa națională, în anii ’90, nu se poate vorbi decât la superlativ. Tocmai de aceea, a surprins un gest pe care l-au făcut ei, la unison, în plin turneu final, la CM 1998. 

După al doilea meci din faza grupelor, câștigat în fața Angliei la Toulouse, scor 2-1, România și-a asigurat calificarea, în optimi. Pentru că și prima partidă fusese câștigată: 1-0 cu Columbia, la Lyon. Așadar, cu maximum de puncte după primele două jocuri, Hagi și compania au luat o decizie bizară. Concret, între meciul cu Anglia și cel cu Tunisia, ultimul din faza grupelor, tricolorii s-au vopsit la cap în cantonamentul naționalei. Drept urmare, când românii au pășit pe gazon, pe Stade de France, pe 26 iunie 1998, pentru confruntarea cu Tunisia, lumea a avut un șoc. Imaginile de mai jos vorbesc de la sine:

Din păcate, decizia tricolorilor, de a se vopsi la cap, a „trădat“ o realitate tristă: după două victorii, la CM 1998, ei s-au văzut cu sacii în căruță și s-au deconectat de la tensiunea unui astfel de turneu final. Dovadă și faptul că n-au mai bătut pe nimeni! Partida cu Tunisia s-a încheiat, la egalitate: 1-1. Apoi, a venit eliminarea din competiție, în optimi, după 0-1 cu Croația, la capătul unei prestații foarte slabe.

Mai mult decât atât, gestul bizar, cu vopsirea părului, a declanșat un adevărat „blestem“ pentru România, la Mondiale. Pentru că de atunci, dacă la Europene ne-am mai calificat (2000, 2008, 2016 și 2024), în schimb, turneele finale de Cupa Mondială le-am văzut doar la televizor!

