Alisson (33 de ani) este legitimat la Liverpool din vara lui 2018. Cotat la 17 milioane de euro de site-urile de specialitate, brazilianul a bifat 327 de apariții între buturi la echipa din Merseyside.

Ce lovitură! Alisson poate pleca de la Liverpool: ”Transfer de talie mondială”

Publicația britanică GOAL scrie că Juventus a pus ochii pe portarul lui Liverpool și că ar vrea să forțeze o mutare în perioada de transferuri din vară.

Juventus l-a adus vara trecută pe Michele Di Gregorio pentru postul de goalkeeper, dar conducerea pare că nu e mulțumită de serviciile furnizate de portarul italian până acum.

”Juventus se pregătește pentru o schimbare majoră între buturi la vară, după ce și-a pierdut încrederea în Michele Di Gregorio. Se pare că 'Bătrâna Doamnă' caută în Premier League un înlocuitor de profil înalt, Alisson Becker de la Liverpool fiind o țintă surpriză, alături de Guglielmo Vicario de la Tottenham.

Deși Di Gregorio a sosit de la Monza cu așteptări mari, o formă de coșmar a convins conducerea lui Juventus că este nevoie de un transfer de talie mondială pentru a restabili soliditatea defensivă tradițională a clubului”, a scris GOAL.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu transferul lui Alisson la Juventus. Cert e că brazilianul este o piesă importantă în puzzle-ul lui Arne Slot la Liverpool, iar ”cormoranii” se vor despărți cu greu de portarul lor.