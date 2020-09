COLOSAL! Premier League ofera cele mai valoroase doua echipe din LUME! Cotele fotbalistilor au depasit 2 MILIARDE de euro

Pandemia de Covid-19 a lovit puternic sportul din punct de vedere financiar, insa sumele de bani care se invart in jurul cluburilor de fotbal se mentin in continuare la cele mai inalte standarde.

Fotbalul este unul dintre cele mai populare sporturi la nivel mondial, iar 2020 a fost un an care a scazut dramatic veniturile cluburilor.

Competitiile au fost oprite complet din martie pana in iunie si nici acum suporterii nu sunt permisi pe stadion. In unele tari, fanii au primit permisiunea de a reveni intr-un procent scazut in tribune, insa acest lucru nu se poate compara cu un meci jucat cu casa inchisa.

Cu toate acestea, cele mai importante echipe de fotbal din lume inca valoreaza enorm datorita cotelor de piata pe care le au jucatorii.

Potrivit datelor prezentate de SafeBettingSites.com, Manchester City si Liverpool, cluburile care s-au luptat la titlu in Premier League sezonul trecut, ocupa primele doua locuri in clasamentul celor mai valoroase loturi.

Manchester City, echipa antrenata de Pep Guardiola, are un lot alcatuit din 31 de jucatori a caror cota adunata este de 1.04 miliarde de euro. Cu toate acestea, 27 de jucatori din lot au inregistrat o scadere semnificativa a cotei de piata in acest an, din cauza pandemiei de Covid-19.

Cel mai scump fotbalist al 'cetatenilor' si al doilea cel mai scump din lume este Rahem Sterling (25 de ani), cotat la 128 de milioane de euro. Potrivit Transfermarkt, cota acestuia a scazut cu 32 de milioane de euro din decembrie 2019 pana la sfarsitul lunii aprilie, cu un procent de 20%.

In aceeasi situatie se afla si Kevin De Bruyne, cotat la 120 de milioane de euro, care a inregistrat o scadere de 30 de milioane de la inceputul anului.

De la startul pandemiei de Covid-19, singurii fotbalisti din lotul lui Pep Guardiola a caror cote au crescut sunt Phil Foden, Eric Garcia si Luka Ilic, care sunt cotati la 40 de milioane de euro, respectiv 16 milioane de euro, respectiv 1.2 milioane de euro.

Pe locul doi in clasamentul celor mai valoroase loturi se afla Liverpool. Cei 30 jucatori pregatiti de Jurgen Klopp au o cota totala de 1.02 miliarde de euro.

"Cormoranii" au fost loviti si ei de efectele pandemiei. Cei mai valorosi jucatori din echipa sunt Mohamed Salah si Sadio Mane, ambii cotati la 120 de milioane de euro. Atat Salah, cat si Mane au suferit o scadere cu cate 30 de milioane de euro a cotei in acest an.

Singurul care a reusit sa recupereze a fost Alexander Arnold, al treilea cel mai bine cotat fotbalist al lui Liverpool. Cota fundasului stanga a scazut in aprilie la 99 de milioane de euro, iar in iulie a urcat din nou la 110 milioane de euro, atat cat era si in decembrie 2019.

Alaturi de City si Liverpool, Barcelona completeaza clasamentul celor mai bogate echipe, cu un lot cotat la 1 miliard de euro. Chelsea si Real Madrid sunt pe locurile 4, respectiv 5, cu un lot cotat la 930.5 milioane de euro, respectiv 930.3 milioane de euro.