100 de milioane PIERDUTE in fiecare luna! Premier League cere Guvernului sa revina asupra deciziei printr-o scrisoare oficiala

Premier League a cerut Guvernului sa revina asupra deciziei cu privire la intoarcerea fanilor pe stadioane.

Masurile anuntate in aceasta saptamana de catre Guvernul englez prevad ca de la 1 octombrie, competitiile sportive sa aiba un numar de maxim 1000 de fani. Premier League a pierdut de curand un contract cu un gigant de televiziune chinez. Astfel, purtatorul de cuvant al celei mai bogate ligi de fotbal din lume, a declarat:"Pentru fiecare luna a sezonului fara fani, mai mult de 100 de milioane de lire sterline se pierd in fotbalul din toate diviziile, cu o consecinta si asupra economiei nationale. De asemenea, acest lucru afecteaza nu mai putin de 100.000 de angajati."

In scrisoarea pe care o adreseaza Premier League Guvernului, cluburile din campionat anunta ca nu sunt de acord cu testarea a doar 1000 de fani. Costurile si aranjarea unei partide cu un numar asa de mic de spectatori ar aduce pierderi. Liga considera ca are solutii tehnologice care ar putea ajuta fanii sa se reintoarca in siguranta. Premier League anunta ca are propria strategie organizare si testare, care ar putea elimina densitatea ridicata de la intrarea si iesirea de pe stadioane.

"In timp ce guvernul incepe revizuirea datei de 1 octombrie pentru intoarcerea spectatorilor in sport, Premier League solicita ca standardele ridicate de siguranta pe care cluburile noastre le pot respecta, sa fie luate pe deplin in considerare inainte de a lua orice decizie, astfel, sportul sa nu fie lasat in urma spre deosebire de alte industrii.", au declarat cei de la Premier League printr-o scrisoare oficiala.