I s-a cerut sa se tunda, ca sa fie angajat in Premier League! Povestea antrenorului care este star rock si care a uimit fotbalul englez

Managerul este sunt contract cu actualul club din 2012 si nu a platit pentru niciun transfer timp de 8 sezoane!

Gareth Ainsworth (47 ani) antreneaza pe Wycombe Wanderers din 2012, fiind cel mai longeviv manager din primele patru ligi engleze. Antrenorul a devenit cunoscut in fotbalul din Marea Britanie, dupa ce a promovat cu "The Blues" in Championship, divizia secunda, dar si pentru ca este un star rock, fiind vocalistul formatiei Cold Blooded Hearts, care are melodia "Wanderer", preluata de fani lui Wycombe ca un imn neoficial. Ainsworth mai este cunoscut pentru ca, uneori, mestereste singur la lucrurile stricate la baza de antrenament sau tunde terenul si repara terenul gaurit de iepuri si cartite cand ingrijitorul, care nu este angajat cu norma intreaga, nu este la serviciu.

Supranumit de fani "Wild Thing", el a dat interviuri pentru a prelua cluburi mai mari din Premier League si Championship, printre care Sunderland, dar spune ca nu a fost luat cu adevarat in serios pana la promovarea din aceasta vara. "Foarte multa lume mi-a spus 'Tunde-te! O sa arati mai inteligent si vei primi un post foarte bun’. Dar m-am gandit intotdeauna ca nu voi mai fi eu acela, asa ca o voi face in felul meu. Asa cum spunea Kurt Cobain, ’as prefera sa fiu urat pentru cine sunt decat iubit pentru cine nu sunt’. Iti trebuie timp si rabdare. Asta sunt eu si cei care gandesc 'Uita-te la tipul ala cu parul lung de pe margine!’ gresesc. Am ajuns in Championship, acum ne gandim deja la Premier League. Mi-ar placea sa antrenez in Premier League”, a spus nonconformistul antrenor.

De asemenea, Ainsworth a reusit performanta de a ajunge in antecamera Premier League, fara sa plateasca pentru transferul vreunui jucator in ultimele 8 sezoane, ultima plata fiind facuta in 2013, pentru imprumutul lui Michael Harriman. Abia in aceasta vara, el a fost de acord sa dea o suma modica, dupa standardele fotbalului britanic, in schimbul lui Ryan Tafazolli (Hull City) si Daryl Horgan (Hibernian). Wycombe a reusit sa promoveze la finalul sezonului trecut, dupa ocuparea locul al treilea in League One si dupa barajul in care a invins pe Fleetwood Town si Oxford United, desi in prima zi a a pregatirii avea sub contract doar 7 jucatori de camp. Situatia a fost salvata de Rob Couhig, un milionar american din New Orleans, care a completat bugetul cu 1.5 milioane de lire sterline si i-a cerut doar sa nu retrogradeze in League Two.

Ainsworth nu este singurul personaj din vestiarul lui Wanderers. Capitanul Matt Bloomfield are 36 de ani, a jucat 17 sezoane si 500 de meciuri pentru club. Atacantul Adebayo Akinfenwa este considerat atacantul cu cea mai mare greutate, la propriu, la cele 105 kg ale sale, si este poreclit "Bivolul", el devenind atat de cunoscut incat a fost invitat de Jurgen Klopp la parada de titlu a lui Liverpool. Portarul Ryan Allsop a luat atitudine impotriva abuzurilor homofobe, iar Joe Jacobson si Scott Kashket sunt doi dintre foarte putinii jucatori evrei din fotbalul englez.