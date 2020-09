S-a razgandit: nu mai vrea sa fie rezerva! Gareth Bale va fi imprumutat in Premier League! Ce club il scapa pe Zidane de 'povara' de 660.000 de euro pe saptamana

Gareth Bale era decis in urma cu cateva saptamani sa nu plece de pe Santiago Bernabeu, fiind multumit cu statutul de rezerva de lux.

Intre timp, galezul s-a razgandit si vrea sa revina pe teren. Antrenorul care are un loc pentru el in echipa este Ole Gunnar Solskjaer, care a fost nevoit sa se reorienteze dupa ce transferul lui Jadon Sancho in aceasta campanie a devenit putin probabil.

Astfel, potrivit jurnalistilor de la Daily Mail, Manchester United il va imprumuta pe Bale pentru un sezon. Madrilenii ar fi incercat sa-l vanda pe fotbalistul care nu a jucat decat mai putin de 1.300 de minute in stagiunea anterioara, insa niciun club nu s-a aratat interesat.

Gareth Bale a declarat ca se simte in forma si spera sa obtina o mutare definitiva la capatul acestui sezon.

"N-am decat 31 de ani, ma simt inca in mare forma si am multe de oferit. Ca sa fiu sincer, clubul face ca toate lucrurile sa devina dificile. Astept o solutie pana la finele acestui mercato", declara Bale in urma cu cateva saptamani.

Galezul este jucatorul lui Real Madrid din 2013, timp in care a adunat 251 de aparitii, reusind 105 goluri si 68 de assist-uri. El a mai evoluat, in trecut, pentru Southampton si Tottenham.