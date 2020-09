Leeds, meci FABULOS la revenirea in Premier League: a fost aproape de un rezultat SOC in fata lui Liverpool! Bielsa a facut SHOW la interviul de dupa meci! Ce a patit translatorul

A fost 4-3 pentru campioana Angliei pe Anfield. Salah a dat golul victoriei in minutul 88, din penalty. Liverpool a fost mereu in fata, dar Leeds s-a tinut tare. A egalat la 1, 2 si 3!

Dupa meci, Marcelo Bielsa le-a mai oferit camerelor un show dupa cel de care au avut parte pe teren.

Argentinianul i-a cerut in doua randuri translatorului sau sa vorbeasca mai tare pentru a-i ajuta pe jurnalistii care-i puneau intrebari sa inteleaga ce spune. :)



Game 1 of Leeds United back in the Premier League & Marcelo Bielsa is already having a go at his translator! ???? pic.twitter.com/JNksWI79Sl