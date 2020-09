Jurgen Klopp, deranjat ca nu poate tine pasul cu TRANSFERURILE rivalelor din Premier League: „Este o lume plina de incertitudini, dar pentru unele cluburi viitorul nu provoaca deloc ingrijorare"

Liverpool a facut un singur transfer in aceasta vara. Kostas Tsimikas i-a costat 13 milioane de euro pe englezi.

Jurgen Klopp (53 de ani) a explicat ca este greu sa tina pasul cu numarul transferurilor efectuate de rivalele din Premier League. Liverpool a reusit sa faca doar un singur transfer in aceasta perioada de mercato. Fundasul stanga, Kostas Tsimikas (24 de ani) a fost adus de la Olympiacos pentru suma de 13 milioane de euro.

De cealalta parte, Chelsea a cheltuit nu mai putin de 250 de milioane de euro pentru transferuri. Printre ele se numera si neamtul Timo Werner adus de la RB Leipzig, una dintre tintele lui Liverpool.

Totusi, Klopp considera ca atuul cormoranilor este faptul ca au ramas acelasi grup uni ca in anii precedenti:

"Este o lume plina de incertitudini, dar pentru unele cluburi viitorul nu provoaca deloc ingrijorare. Asta pentru ca sunt niste tari sau niste oligarhi proprietarii lor. La noi, situatia e diferita.

Am jucat finala UEFA Champions League acum doi ani, am castigat apoi anul treut. Apoi am devenit campioni in Anglia. Dar nu putem sa ne schimbam peste noapte si sa procedam ca Chelsea.

Ei au adus multi jucatori, dar chiar daca aduci cei mai buni 11 jucatori din lume nu poti spera ca o saptamana mai tarziu saj oace cel mai bun fotbal. Acesta e atuul nostru, ca lucram de mult timp impreuna", a explicat Jurgen Klopp.