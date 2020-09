Schimbarea care ii poate GARANTA lui Coman transferul in Premier League: "Asta il scoate in evidenta!" De ce suma ceruta de Becali nu e prea mare

Florinel Coman (22 ani) este jucatorul cu cele mai mari sanse sa plece de la FCSB in perioada de mercato.

'Perla' lui Gigi Becali a avut o prestatie impresionanta la nationala lui Radoi in meciul cu Austria, iar asta a readus atentia asupra sa. In ultimele zile au aparut zvonuri legate de interesul lui Crystal Palace pentru Coman.

Desi Gigi Becali a declarat ca nu accepta o suma mai mica de 15 milioane de euro pentru jucatorul sau, iar suma parea colosala in trecut raportat la valoarea campionatului din Romania, Helmut Duckadam nu mai vede suma atat de mare, mai ales pentru un club din Premier League.

Fostul oficial al FCSB-ului a vorbit despre prestatiile lui Coman din acest start de sezon, atat la FCSB, cat si la nationala si a declarat ca schimbarea sa radicala i-ar putea aduce transferul mult visat. Duckadam il vede pe Coman mult mai implicat in jocul echipei, fata de sezoanele trecute, cand se remarca prin individualismul sau.

"E greu de spus daca da cineva 15 milioane, in campionatul Angliei sunt extrem de multi bani, cred ca e cel mai puternic campionat din punct de vedere financiar, nu cred ca o suma de 10-15 milioane e atat de mult pentru o echipa din Anglia.

Daca sunt interesati, s-ar putea sa creasca putin pretul lui, a avut o prestatie buna la nationala si la echipa de club. S-ar putea sa primeasca pana la urma acest pret.

Si la FCSB a jucat pentru echipa, ceea ce, eu zic ca il scoate in evidenta. Cand joci pentru echipa si ai si un plus de calitate, imediat sari in ochi. Daca o echipa e interesata de tine, nu cred ca e asa mare problema", a spus Helmut Duckadam la PRO X.