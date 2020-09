(P) Cote frumoase de weekend, sa le joci in Premier League si La Liga

Ce e mai frumos decât să petreci weekendul relaxat, urmărind meciurile de fotbal din Spania și Anglia? Păi, îți spunem noi! Să urmărești meciurile tale preferate și să câștigi la pariuri!

Fie că pariezi live sau înainte de meci, pe casapariurilor.ro sărbătorim împreună revenirea în ofertă a partidelor din Premier League și La Liga. Sâmbătă ești "convocat" în aplicație, să îți faci biletele câștigătoare. De la 14:30 până la miezul nopții ești ocupat cu fotbalul de mare clasă: Fulham - Arsenal, Liverpool - Leeds, West Ham - Newcastle, Eibar - Celta, Granada - Bilbao...cam acesta e "meniul" zilei.

Duminică, după ce ți-ai făcut încălzirea cu cotele speciale de la Casa Pariurilor, te conectezi în app pentru duelul Mourinho vs. Ancelotti, în Tottenham - Everton (18:30). Seara joci în Spania, pe Villarreal - Huesca (19:30) și Valencia - Levante (22:00)! Așadar, începi cu derby, termini cu derby.

E cel mai tare weekend al toamnei și zâmbim cu gura până la urechi, fiindcă putem urmări împreună spectacolul din Premier League și La Liga. Doar știi c-așa-i românul, când se veselește, joacă pe fotbal și se-mbogățește! Casă Fie Bine de tot, noi ți-am pregătit 10 cote frumoase foc; tu trebuie doar să le joci și să stai relaxat, că banii intră în contul online. Începem lista pariurilor cu...

FULHAM - ARSENAL (sâmbătă, 14:30)

Aici nu e greu de ales, mergi pe "tunari", că doar unul e Aubameyang! Fulham vine din liga a doua și oricât de tare ar fi Mitrovic, statistica nu minte: Arsenal n-a mai pierdut acest duel direct din 2012 și n-o s-o facă nici acum. Ai cota 1.57 pentru "2", la Casa Pariurilor.



LIVERPOOL - LEEDS UNITED (sâmbătă, 19:30)

Locul 1 din Premier League vs. locul 1 din Championship. Hmm...oare ce-o să iasă? Ai fi tentat să spui "goluri", dar apărarea lui Klopp nu e "semințe" și știm bine asta. Mai degrabă mizezi pe dominarea campionilor Angliei și pariezi cota 1.90 că "nu marchează Leeds".

Sună bine? Hai pe site, cu un click aici, ca să vezi și restul cotelor XXL pe care le poți juca pe casapariurilor.ro!