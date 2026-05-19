City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

În fotbal, ești la fel de bun ca ultimul tău rezultat. De acest lucru pare că s-a convins și Josep Guardiola (55 de ani). Pentru că tocmai și-a anunțat plecarea de la City, după cum Sport.ro a arătat aici.

Și în cazul managerului iberic, ultimele mari rezultate datează din... 2022-2023 și 2023-2024. Atunci, formația din Manchester a cucerit Champions League, titlul în Premier League (de două ori), Supercupa Europei, Mondialul Cluburilor. Practic, tot ce a contat! Apoi, treptat, numărul victoriilor importante s-a tot micșorat. Iar în acest context, în care prinde contur și o nouă ratare a titlului după cum Sport.ro a explicat aici, Guardiola și-a anunțat plecarea.

Și, având în vedere că Pep era „centrul universului“ la Manchester City, odată cu el vor părăsi clubul și alte vedete.