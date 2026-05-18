Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, negocierile dintre tehnicianul portughez și clubul spaniol s-au încheiat cu succes. Mourinho urmează să își încheie angajamentul actual cu Benfica Lisabona pentru a prelua din nou banca tehnică a madrilenilor, la mai bine de zece ani distanță de la precedenta sa „descălecare” în capitala Spaniei.

Detaliile noii înțelegeri Specialistul în mercato a transmis pe rețelele de socializare că părțile au bătut deja palma, singurul pas rămas fiind parafarea actelor. „José Mourinho înapoi la Real Madrid, HERE WE GO! Toate condițiile au fost agreate verbal între José Mourinho și Real Madrid, în așteptarea doar a semnării tuturor documentelor. Planul este pentru un acord inițial pe doi ani, JM va călători la Madrid după meciul Real-Bilbao. The Special One s-a întors”, a scris Fabrizio Romano pe platforma X.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Odată cu instalarea noului antrenor, la Real Madrid se așteaptă o campanie activă pe piața transferurilor în această vară. Conducerea iberică dorește o reconstrucție serioasă a lotului, principalul obiectiv fiind conturarea unei noi generații „galactice”.