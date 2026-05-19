Anglia „fierbe“: Arsenal poate deveni campioană, diseară. Singura condiție necesară

După succesul la limită cu Burnley (1-0), formație deja retrogradată, trupa pregătită de Mikel Arteta (44 de ani) e cotată cu șanse de 91% la adjudecarea locului 1, potrivit statisticienilor de la Football Meets Data. Așa se explică și decizia lui Josep Guardiola (55 de ani) de a părăsi City. Ce-i drept, Sport.ro a arătat aici că, în spatele acestei hotărâri, stă și o altă variantă-bombă!

Dacă în România, Universitatea Craiova tocmai a cucerit titlul după 35 de ani, în Anglia, putem asista acum la o situație similară. Pentru că, la cum arată clasamentul, pare că le-a venit rândul celor de la Arsenal să primească medaliile de campioni.

Arsenal, cea mai bună apărare din marile campionate ale Europei: recordul atins după victoria cu Burnley

Arsenal poate deveni campioană, diseară

În acest moment, primele două clasate din Premier League sunt despărțite de cinci puncte. Cu precizarea că Arsenal mai are un singur joc de disputat, cu Crystal Palace în deplasare (24 mai, VOYO), pe când City va întâlni Bournemouth (diseară, ora 21:30, VOYO) în deplasare, dar și Aston Villa acasă (24 mai, VOYO).

Chiar dacă ultima etapă din Premier League e programată pentru weekend, Arsenal poate deveni campioană încă din această seară. Singura condiție? Manchester City să nu câștige în fața celor de la Bournemouth.

Dacă acest scenariu se va adeveri, atunci formația londoneză va cuceri primul titlu din 2004 încoace!

Dar dacă suspansul se va prelungi până în weekend, tot Arsenal va avea prima șansă la titlu, pentru că va aborda ultima etapă la 2 puncte în fața lui City.