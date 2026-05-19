Decizia luată de Manchester City, după ce Pep Guardiola a anunțat clubul că va pleca

Pep Guardiola (55 de ani) va pleca de la Manchester City la finalul acestui sezon, chiar dacă mai avea încă un an de contract cu echipa pe care o pregătește din 2016.

Zvonurile privind o posibilă plecare a lui Guardiola de la Manchester City s-au intensificat în ultimii ani, iar acum catalanul pare să se fi decis: are nevoie de o nouă provocare în cariera sa, astfel că va pune punct capitolului de la City, după zece ani în care a câștigat 20 de trofee.

Manchester City, decizie după ce Guardiola și-a anunțat plecarea

Pep Guardiola i-a informat deja pe șefii lui Manchester City cu privire la decizia sa, iar un anunț oficial ar urma să apară în spațiul public în cel mai scurt timp. Astfel, meciurile cu Bournemouth (deplasare) și Aston Villa (acasă) vor fi ultimele pentru antrenor la gruparea de pe Etihad.

Până când despărțirea va deveni oficială, Manchester City pregătește deja un omagiu suprem pentru antrenorul care a schimbat radical istoria echipei: una dintre tribunele stadionului Etihad va purta numele lui Pep Guardiola, scrie jurnalistul Rob Dawson de la ESPN.

Rămâne de văzut care va fi următoarea destinație a antrenorului catalan, care a fost asociat cu Italia în ultima perioadă. Guardiola este dorit atât de echipe cu pretenții din Serie A, cât și ca selecționer al ”Squadrei Azzurra”, după un nou Campionat Mondial ratat.

Pep Guardiola, zece ani glorioși la Manchester City

În total, Guardiola a strâns 591 de meciuri pe banca echipei din Manchester, fiind cel mai lung ”mandat” din cariera sa. Bilanțul este impresionant, cu 423 de victorii, 76 de rezultate de egalitate și doar 92 de înfrângeri.

Trofeele câștigate în această perioadă au îmbogățit serios palmaresul echipei de pe Etihad Stadium. Cea mai ”valoroasă” piesă este UEFA Champions League, câștigată în sezonul 2022-2023, după o finală cu Inter Milano (1-0).

Se mai adaugă șase titluri de campion, trei FA Cup, cinci Carabao Cup, dar și trei Supercupe ale Angliei.

