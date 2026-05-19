Decizia luată de Manchester City, după ce Pep Guardiola a anunțat clubul că va pleca

Zvonurile privind o posibilă plecare a lui Guardiola de la Manchester City s-au intensificat în ultimii ani, iar acum catalanul pare să se fi decis: are nevoie de o nouă provocare în cariera sa, astfel că va pune punct capitolului de la City, după zece ani în care a câștigat 20 de trofee.

Manchester City, decizie după ce Guardiola și-a anunțat plecarea

Pep Guardiola i-a informat deja pe șefii lui Manchester City cu privire la decizia sa, iar un anunț oficial ar urma să apară în spațiul public în cel mai scurt timp. Astfel, meciurile cu Bournemouth (deplasare) și Aston Villa (acasă) vor fi ultimele pentru antrenor la gruparea de pe Etihad.

Până când despărțirea va deveni oficială, Manchester City pregătește deja un omagiu suprem pentru antrenorul care a schimbat radical istoria echipei: una dintre tribunele stadionului Etihad va purta numele lui Pep Guardiola, scrie jurnalistul Rob Dawson de la ESPN.