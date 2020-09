Chelsea si-a cumparat un nou portar! Care va fi soarta lui Kepa Arrizabalaga?

Chelsea a platit suma de 24 de milioane de euro pentru aducerea portarului Edouard Mendy. Fotbalistul in varsta de 28 de ani a semnat un contract pe cinci sezoane cu echipa lui Frank Lampard dupa ce a evoluat doar un an pentru clubul francez, Rennes.

In urma acestui transfer, Mendy a devenit cel mai scump portar transferat din prima liga franceza, conform presei britanice.

Chelsea s-a vazut nevoita sa faca aceasta mutare din cauza prestatiilor dezamagitoare ale lui Kepa Arrizabalaga din ultima vreme. Londonezii au platit aproape 80 milioane de euro in urma cu doi ani, atunci cand l-au cumparat de la Athletic Bilbao. Kepa a devenit la acel moment cel mai scump portar din istorie.

In afara de acesti doi portari, clubul de pe Stamford Bridge il mai are la dispozitie si pe argentinianul Willy Caballero, care va implini 39 de ani luna aceasta.

Who should #CFC trust as their first-choice goalkeeper this season?

???? Kepa Arrizabalaga

???? Edouard Mendy pic.twitter.com/3Q8oz9XI2T