Dupa ce a RUPT toate topurile verii la achizitii, Chelsea alege un portar SURPRIZA! Pe cine ia Abramovici

Roman Abramovici a facut cele mai mari investitii in transferuri in aceasta vara.

Chelsea i-a adus pe Havertz, Timo Werner, Chilwell sau Ziech pentru un total de peste 230 de milioane de euro. Mutarile continua pe Stamford Bridge. Lampard s-a intarit si in centrul apararii, dupa venirea lui Thiago Silva, dar mai vrea si un portar. Conform The Athletic, alesul lui Chelsea este Edouard Mendy. Goalkeeperul lui Rennes are 28 de ani si e cotat la peste 20 de milioane de euro. Mai lipsesc detalii minore pana la oficializarea mutarii, sustine sursa citata.

Adus de la Reims anul trecut, Mendy a impresionat in poarta lui Rennes. Senegalezul are 8 selectii in nationala tarii sale, pentru care a debutat abia in 2018!

Lampard si-a pierdut increderea in Kepa, transferul record al istoriei lui Chelsea pana la Havertz. Portarul adus de la Athletic Bilbao a costat 80 de milioane de euro, insa n-a impresionat in Premier League.