Chelsea folosește Strasbourg ca un club-satelit

În urmă cu două zile, Chelsea a anunțat că a ajuns la un acord pentru transferul jucătorului Emanuel Emegha (22 de ani) de la Strasbourg, din Ligue 1, atacantul olandez urmând să vină la formaţia londoneză în 2026, pentru că perioada de mercato fusese închisă. Atacantul a bifat 29 de meciuri și 14 goluri pentru Strasbourg, în stagiunea trecută, în care echipa a terminat pe locul al 7-lea în campionat, urmând să joace în faza principală a Conference League.



Suma de transfer nu se cunoaște, dar ambele cluburi sunt deținute de compania americană BlueCo. Fanii clubului francez sunt nemulțumiți că Strasbourg este folosită ca o pepinieră pentru Chelsea, care i-a cedat definitiv, în ultimul an, pe Ben Chilwell, Diego Moreira și Mathis Amougou, și i-a împrumutat pe Emanuel Emegha, Mamadou Sarr, Mike Penders și Kendry Paez.



Fanii au cerut să predea banderola, antrenorul nu vrea să cedeze

Transferul lui Emegha a fost primit și el cu răceală de fanii alsacieni la meciul cu Le Havre (1-0), care l-au huiduit pe fotbalist în timp ce își ridica trofeul de Jucătorul Lunii în Ligue 1 și au afișat un banner pe care scria "Emegha, un pion al BlueCo. După ce ai schimbat tricourile, returnează banderoală de căpitan".



Liam Rosenior, antrenorul lui Strasbourg, a criticat gestul fanilor, spunând că "Emegha e devastat și eu sunt la fel. Sunt dezamăgit de ce am văzut, un asemenea banner la adresa unuia dintre cei mai buni jucători din sezonul trecut e inacceptabil. Jucătorii mei merită mai mult, pentru că au o atitudine impecabilă. Ne-am calificat în cupele europene, dar se pare că o minoritate a galeriei nu este mulțumită de această performanță. Nu o să schimb nimic, pentru că rămân foarte mândru de elevii mei, așa că Emegha va rămâne căpitan atâta timp cât voi fi eu antrenor".

Foto - Getty Images

