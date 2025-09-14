Sâmbătă seara, pe Allianz Stadium, Juve a câștigat cu 4-3 după un meci nebun, decis în prelungiri de golul lui Adzic.



Frații Thuram, scandal „monstru“ în Italia



Ambii fii ai lui Lilian Thuram au marcat în derby. Marcus pentru Inter, Khephren pentru Juventus. A fost pentru prima oară după 2020 când doi frați reușeau să înscrie în același meci de Serie A.



Totuși, camerele TV au surprins un moment care a inflamat tifosii. Marcus a fost văzut zâmbind alături de fratele său exact când VAR-ul analiza golul decisiv al lui Juve.



Suporterii lui Inter au considerat gestul o provocare, iar Gazzetta dello Sport a scris că nici conducerea clubului nu a fost încântată. Khephren a încercat să calmeze spiritele: „Mi-a transmis că e mândru de mine, dar era dezamăgit de rezultat“, a explicat el pentru DAZN.



Chivu a evitat subiectul la conferință



Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a evitat subiectul la conferința de presă: „Nu am văzut imaginile. Haideți să nu mai căutăm scandaluri din orice“, a spus fostul internațional român.



Cu acest rezultat, Juventus împarte primul loc cu Napoli, ambele cu 9 puncte, în timp ce Inter „tremură“ pe locul 13, cu doar o victorie în trei etape.

