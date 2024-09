Kenan Yildiz a deschis scorul pentru Juventus în minutul 21 al partidei cu PSV Eindhoven, din UEFA Champions League. Internaționalul turc, care a primit tricoul cu numărul 10, a pătruns în careu și a reușit o execuție splendidă, cu interiorul, la vinclu.

Kenan Yildiz l-a depășit pe Alessandro Del Piero și a marcat primul gol din acest sezon de UCL

Yildiz (19 ani și 136 de zile) a devenit astfel cel mai tânăr marcator al lui Juventus în UEFA Champions League. Precedentul record îi aparținea legendarului Alessandro Del Piero, care puncta într-un meci cu Borussia Dortmund, din septembrie 1995, la vârsta de 20 de ani și 308 zile, potrivit Opta.

Kenan Yildiz, care are și numărul 10 al lui Del Piero, a ales să sărbătorească golul în stilul lui "Pinturicchio", cu limba scoasă.

Tânărul atacant al lui Juve joacă pentru naționala Turciei, însă este născut în Germania, la Regensburg. A petrecut 10 ani în academia lui Bayern Munchen, iar în 2022 s-a transferat la Juventus. A debutat la prima echipă a torinezilor în urmă cu un an, iar până acum a strâns 37 de meciuri și 5 goluri.

Interesant este că, în urmă cu un an, pe 19 septembrie 2023, Yildiz juca la echipa secundă a lui Juventus, în Serie C. Cu atacantul turc în echipă, Juve Next Gen pierdea contra lui Spal, scor 0-1, scrie TMW.