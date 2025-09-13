Partida Brentford - Chelsea, din runda a patra de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00, și va putea fi vizionată în direct pe platforma VOYO. Meciul va putea fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
Chelsea vine după victoria din etapa trecută, scor 2-0, cu Fulham, iar londonezii au două victorii și o remiză în primele trei partide de Premier League.
De cealaltă parte, a înregistrat două înfrângeri și un succes în acest start de sezon și vine după meciul pierdut cu 1-2 în deplasarea de la Sunderland.
Ultimul duel dintre cele două formații s-a încheiat cu o remiză, scor 0-0.
Emanuel Emegha, căpitan la Strasbourg, ajunge pe Stamford Bridge
Chelsea a ajuns la un acord pentru obţinerea semnăturii jucătorului Emanuel Emegha de la Strasbourg, din Ligue 1, atacantul olandez urmând să vină la formaţia londoneză în 2026, a anunţat, vineri, clubul din Premier League, conform agenţiei Reuters.
Jucătorul de 22 de ani a marcat 14 goluri şi a oferit trei pase decisive în 27 de meciuri în sezonul trecut de Ligue 1.
Emegha a ajuns la Strasbourg în anul 2023 de la formaţia austriacă Sturm Graz şi este căpitanul echipei franceze.
Strasbourg şi Chelsea fac parte din aceeaşi structură de proprietate care deţine cluburile, subliniază Agerpres, echipa franceză fiind cumpărată, în 2023, de consorţiul BlueCo al omului de afaceri american Todd Boehly.