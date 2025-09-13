Partida Brentford - Chelsea, din runda a patra de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00, și va putea fi vizionată în direct pe platforma VOYO. Meciul va putea fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Chelsea vine după victoria din etapa trecută, scor 2-0, cu Fulham, iar londonezii au două victorii și o remiză în primele trei partide de Premier League.

De cealaltă parte, a înregistrat două înfrângeri și un succes în acest start de sezon și vine după meciul pierdut cu 1-2 în deplasarea de la Sunderland.

Ultimul duel dintre cele două formații s-a încheiat cu o remiză, scor 0-0.

