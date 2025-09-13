LIVE VIDEO Brentford - Chelsea, în direct pe VOYO, de la 22:00! Duel complicat pentru „albaștri”

Brentford - Chelsea, &icirc;n direct pe VOYO, de la 22:00! Duel complicat pentru &bdquo;albaștri&rdquo; Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Brentford - Chelsea va fi în direct pe VOYO, de la ora 22:00.

TAGS:
brentfordbrentford - chelseaChelseaPremier LeagueVoyo
Din articol

Partida Brentford - Chelsea, din runda a patra de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00, și va putea fi vizionată în direct pe platforma VOYO. Meciul va putea fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Chelsea vine după victoria din etapa trecută, scor 2-0, cu Fulham, iar londonezii au două victorii și o remiză în primele trei partide de Premier League.

De cealaltă parte, a înregistrat două înfrângeri și un succes în acest start de sezon și vine după meciul pierdut cu 1-2 în deplasarea de la Sunderland.

Ultimul duel dintre cele două formații s-a încheiat cu o remiză, scor 0-0.

Emanuel Emegha, căpitan la Strasbourg, ajunge pe Stamford Bridge

Chelsea a ajuns la un acord pentru obţinerea semnăturii jucătorului Emanuel Emegha de la Strasbourg, din Ligue 1, atacantul olandez urmând să vină la formaţia londoneză în 2026, a anunţat, vineri, clubul din Premier League, conform agenţiei Reuters.

Jucătorul de 22 de ani a marcat 14 goluri şi a oferit trei pase decisive în 27 de meciuri în sezonul trecut de Ligue 1.

Emegha a ajuns la Strasbourg în anul 2023 de la formaţia austriacă Sturm Graz şi este căpitanul echipei franceze.

Strasbourg şi Chelsea fac parte din aceeaşi structură de proprietate care deţine cluburile, subliniază Agerpres, echipa franceză fiind cumpărată, în 2023, de consorţiul BlueCo al omului de afaceri american Todd Boehly.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, &icirc;n fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
&Icirc;n ziua meciului cu Brentford, Chelsea a anunțat transferul golgheterului din Ligue 1!
În ziua meciului cu Brentford, Chelsea a anunțat transferul golgheterului din Ligue 1!
Probleme pentru Chelsea! Federaţia engleză acuză clubul de 74 de &icirc;ncălcări ale regulilor
Probleme pentru Chelsea! Federaţia engleză acuză clubul de 74 de încălcări ale regulilor
Cutremur la Chelsea! Federaţia engleză acuză clubul londonez de 74 de &icirc;ncălcări ale regulilor privind agenţii şi intermediarii
Cutremur la Chelsea! Federaţia engleză acuză clubul londonez de 74 de încălcări ale regulilor privind agenţii şi intermediarii
ULTIMELE STIRI
Total neașteptat! Afacerea Louis Munteanu e o &icirc;ncurcătură totală: &bdquo;L-a lăsat complet liber&rdquo;
Total neașteptat! Afacerea Louis Munteanu e o încurcătură totală: „L-a lăsat complet liber”
Peste ce adversare ar putea da Rom&acirc;nia &icirc;n Nations League! Cum arată urnele pentru tragerea la sorți
Peste ce adversare ar putea da România în Nations League! Cum arată urnele pentru tragerea la sorți
ACUM Lider nou &icirc;n Liga 2! Fratele lui Horațiu Moldovan a debutat &icirc;n poarta lui CS Dinamo, puzderie de penalty-uri &icirc;n această etapă
ACUM Lider nou în Liga 2! Fratele lui Horațiu Moldovan a debutat în poarta lui CS Dinamo, puzderie de penalty-uri în această etapă
Ianis Hagi, un pachet de mușchi, deja &icirc;n prim-plan la Alanyaspor! Debutul poate fi azi, de la 20:00, cu Konyaspor
Ianis Hagi, un pachet de mușchi, deja în prim-plan la Alanyaspor! Debutul poate fi azi, de la 20:00, cu Konyaspor
Yamal a revenit cu probleme de la națională! Accidentarea care &icirc;i dă bătăi de cap lui Flick
Yamal a revenit cu probleme de la națională! Accidentarea care îi dă bătăi de cap lui Flick
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: &bdquo;Am pl&acirc;ns vreo jumătate de oră &icirc;n mașină după&rdquo;

Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: „Am plâns vreo jumătate de oră în mașină după”

Alex Băluță, missing in action! Anunțul americanilor &icirc;n cazul noului jucător de la Los Angeles FC

Alex Băluță, missing in action! Anunțul americanilor în cazul noului jucător de la Los Angeles FC

Accidentare horror! Fostul dinamovist s-a lovit la cap și a &icirc;nceput să se zbată pe teren: verdictul medicilor

Accidentare horror! Fostul dinamovist s-a lovit la cap și a început să se zbată pe teren: verdictul medicilor

Reacția lui CFR Cluj c&acirc;nd a auzit salariul vehiculat al lui Kurt Zouma

Reacția lui CFR Cluj când a auzit salariul vehiculat al lui Kurt Zouma

Salariu uriaș pentru Marius Șumudică &icirc;n China! Suma pusă pe masă pentru antrenor

Salariu uriaș pentru Marius Șumudică în China! Suma pusă "pe masă" pentru antrenor

Ordinul lui Gigi Becali, &icirc;ncălcat! Vestea primită de jucătorul lui FCSB

Ordinul lui Gigi Becali, încălcat! Vestea primită de jucătorul lui FCSB

CITESTE SI
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, &icirc;n fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani

stirileprotv Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Tyler Robinson devenise &bdquo;mai radical politic&rdquo; &icirc;n ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

stirileprotv Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

Topul pensiilor din Rom&acirc;nia. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

stirileprotv Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!