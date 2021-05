BREAKING NEWS | City si Chelsea nu vor sa mearga la Istanbul pentru finala Champions League! Anunt de ultima ora dupa ce Turcia a intrat pe lista rosie

UEFA discuta cu federatia engleza pentru a debloca situatia finalei Champions League dintre Chelsea si Manchester City, de pe 29 mai.

Meciul ar fi trebuit sa se joace la Istanbul, pe Stadionul Olimpic, insa intrarea Turciei pe lista rosie de calatorie din Marea Britanie a complicat lucrurile. Cresterea majora a cazurilor de COVID in Turcia a bagat tara in carantina. Autoritatile de la Ankara vor insa ca finala Champions League sa aiba loc asa cum fusese programata.

UEFA ar fi trebuit sa confirme vineri oficial detaliile organizarii finalei, insa totul a fost pus pe hold din cauza complicatiilor provocate de pandemie. Cate 4 000 de fani de-ai ambelor echipe ar fi trebuit sa calatoreasca la Istanbul, insa acest scenariu e aproape imposibil de aplicat in noile conditii.

Jucatorii de la Chelsea si City sunt de acord sa mai joace in Turcia doar daca primesc o exceptie de calatorie. In caz contrat, refuzul e general, avand in vedere ca la intoarcerea in Marea Britanie ar trebui sa stea in carantina timp de 10 zile, multi pierzand astfel orice sansa de a juca la Euro.

"Trebuie sa avem mare grija cu decizia pe care o luam. Ma tem ca Turcia va intra pe lista rosie si ca asta va avea ramificatii in mai multe domanii. Federatia discuta cu UEFA, noi suntem deschisi sa organizam finala", a spus Grant Shapps, secretarul guvernamental pentru transport.

Decizia e in mainile UEFA. Guvernul britanic e gata sa-si asume organizarea partidei cu suporteri in tribune, in cazul acordului primit de la federatia europeana.

"Am aflat acum ca Turcia e pe lista rosie de calatorie, avem timp sa analizam situatia", a comentat pe marginea situatiei un ofiter media al UEFA pentru Guardian.