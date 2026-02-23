Lovitură grea pentru FCSB! Florin Tănase s-a rupt din nou

Roș-albaștrii au început bine meciul și au deschis scorul prin Daniel Bîrligea după doar șase minute, însă la faza imediat următoare, Metaloglobus a egalat printr-o lovitură de cap a lui Huiban.

Gigi Becali s-a lămurit și cu Ofri Arad: decizia sa după ce l-a văzut în meciul cu Metaloglobus

Everton - Manchester United 0-0, ACUM în direct pe VOYO! Etapa #28 se închide pe Hill Dickinson Stadium

Apoi, Ofri Arad, aflat la debutul la FCSB, a reușit să marcheze, dar golul său a fost anulat pentru ofsaid.

Roș-albaștrii au primit o lovitură îngrozitoare încă din prima jumătate de oră a jocului. În minutul 21, Florin Tănase a resimțit dureri și s-a așezat pe gazon. Se pare că accidentarea lui Tănase a recidivat, iar ”calculatorul” de la FCSB, așa cum îl numea Gigi Becali, nu a mai putut continua jocul.

Tănase a părăsit terenul și a fost înlocuit cu Mamadou Thiam.

Florin Tănase are o problemă musculară încă de la începutul lunii februarie, motiv pentru care a și absentat în ultimele meciuri ale roș-albaștrilor. Fotbalistul s-a tratat la celebra Marijana Kovacevic, însă se pare că tratamentul nu a avut success.