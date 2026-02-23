După numeroase experiențe în străinătate, la cluburi din Italia, Anglia sau Turcia, George Pușcaș se află față în față cu prima provocare din Superliga României. Atacantul a bătut palma cu Dinamo de câteva zile, acum se află în țară și așteaptă să semneze un contract pe un sezon și jumătate, cu un salariu lunar de circa 20.000 de euro.

George Pușcaș: "Dinamo e un club de mare tradiție. Nu trebuia să mă convingă prea mult"

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, Pușcaș a spus că nu a stat prea mult pe gânduri când a fost ofertat de Dinamo și a recunoscut că are nevoie de ceva timp pentru a se pune pe picioare, având în vedere pauza destul de lungă.

"Dinamo e un club de o tradiție foarte mare, așa că nu trebuia să mă convingă prea mult. Pur și simplu s-au legat lucrurile.

Important e să fiu sănătos, să mă pun pe picioare bine, să am continuitate și să pot da drumul la treabă. Ăsta este singurul plan pe care îl am acum.

E ceva nou pentru mine (n.r - să joace în Superliga). M-am gândit, chiar am urmărit meciurile lui Dinamo. E o experiență nouă și ceva interesant.

M-am sfătuit cu mai multă lume, dar nu am stat prea mult pe gânduri. Aveam chef să încep cât mai repede, iar asta m-a făcut să vin în țara mea și să încep să joc aici", a spus George Pușcaș, pentru PRO TV.