EXCLUSIV George Pușcaș, primul interviu după ce a bătut palma cu Dinamo: "Sper să luăm titlul, nu doar să ne batem pentru el"

George Pușcaș (29 de ani) este pe cale să semneze cu Dinamo, după aproape șase luni în care a fost fără angajament.

George Puscas Dinamo
După numeroase experiențe în străinătate, la cluburi din Italia, Anglia sau Turcia, George Pușcaș se află față în față cu prima provocare din Superliga României. Atacantul a bătut palma cu Dinamo de câteva zile, acum se află în țară și așteaptă să semneze un contract pe un sezon și jumătate, cu un salariu lunar de circa 20.000 de euro.

George Pușcaș: "Dinamo e un club de mare tradiție. Nu trebuia să mă convingă prea mult"

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, Pușcaș a spus că nu a stat prea mult pe gânduri când a fost ofertat de Dinamo și a recunoscut că are nevoie de ceva timp pentru a se pune pe picioare, având în vedere pauza destul de lungă.

"Dinamo e un club de o tradiție foarte mare, așa că nu trebuia să mă convingă prea mult. Pur și simplu s-au legat lucrurile.

Important e să fiu sănătos, să mă pun pe picioare bine, să am continuitate și să pot da drumul la treabă. Ăsta este singurul plan pe care îl am acum.

E ceva nou pentru mine (n.r - să joace în Superliga). M-am gândit, chiar am urmărit meciurile lui Dinamo. E o experiență nouă și ceva interesant.

M-am sfătuit cu mai multă lume, dar nu am stat prea mult pe gânduri. Aveam chef să încep cât mai repede, iar asta m-a făcut să vin în țara mea și să încep să joc aici", a spus George Pușcaș, pentru PRO TV.

George Pușcaș: "Dinamo se bate la titlu și sper să îl și ia"

Pușcaș ar putea apărea în echipa lui Zeljko Kopic începând cu meciurile din play-off, iar atacantul recunoaște că are așteptări mari de la perioada pe care o va petrece la Dinamo.

"Dinamo e un club mare, de tradiție. Se bate la titlu și sper să îl și ia, nu doar să se bată. Nu e important numai asta, ci și ce se construiește de acum încolo. Dinamo a construit foarte mult în ultimii ani și sper ca performanța să dea rezultate nu numai anul ăsta, ci și anul viitor.

Sunt nerăbdător să încep și să cunosc pe toată lumea. Aștept să semnez prima dată, să fie OK și la viză", a mai spus Pușcaș.

Pușcaș a marcat 11 goluri în sezonul trecut, dar ultimul său meci oficial a fost pe 1 iunie

În sezonul trecut, George Pușcaș a evoluat în prima ligă turcă, la Bodrumspor, acolo unde a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive în 38 de meciuri. Echipa fotbalistului român a retrogradat la finalul stagiunii.

Pușcaș a jucat ultimul meci oficial pe 1 iunie 2025, un 0-4 contra lui Beșiktaș.

Atacantul are 46 de meciuri și 11 goluri la naționala României. Și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Italia, la Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Pisa sau Genoa. A mai evoluat și în Championship, la Reading, formație care plătea 7,5 milioane de euro pentru a-l cumpăra în 2019.

