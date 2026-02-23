Meciul a început cum nu se putea mai spectaculos, cu două goluri înscrise în primele șapte minute. Daniel Bîrgilea a deschis scorul în minutul 6, dar Dragoș Huiban a egalat imediat.

Gigi Becali s-a lămurit și cu Ofri Arad: decizia sa după ce l-a văzut în meciul cu Metaloglobus

Everton - Manchester United 0-0, ACUM în direct pe VOYO! Etapa #28 se închide pe Hill Dickinson Stadium

Ofri Arad, gol anulat în FCSB - Metaloglobus

Aflat la debutul pentru FCSB, Ofri Arad a reușit să înscrie pentru 2-1 pe Arena Națională. Acesta a punctat în minutul 13, după care i-a dedicat golul soției sale. Aceasta se află în zona oficială a stadonului.

Numai că sistemul VAR i-a stricat momentul lui Ofri Arad. Golul a fost anulat pe motiv de ofsaid, iar mijlocașul israelian nu a mai avut parte de un start de vis la FCSB.

Ofri Arad a semnat cu FCSB în urmă cu o lună, pe 20 ianuarie, însă până acum nu a fost nici măcar în lotul campioanei României. Acesta a avut probleme musculare și nu a putut fi folosit până la acest duel cu Metaloglobus.

Fostul mijlocaș de la Kairat Almaty jucase ultimul meci oficial pe 5 noiembrie, contra lui Inter Milano, în Champions League, iar ulterior a acuzat o problemă medicală.