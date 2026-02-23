GALERIE FOTO Noul star de la FCSB a marcat la debut, i-a dedicat golul soției, dar apoi VAR-ul i-a stricat sărbătoarea

Mijlocașul Ofri Arad (27 de ani) putea avea parte de un debut de vis la FCSB, dar VAR-ul a intervenit.

Meciul a început cum nu se putea mai spectaculos, cu două goluri înscrise în primele șapte minute. Daniel Bîrgilea a deschis scorul în minutul 6, dar Dragoș Huiban a egalat imediat.


Aflat la debutul pentru FCSB, Ofri Arad a reușit să înscrie pentru 2-1 pe Arena Națională. Acesta a punctat în minutul 13, după care i-a dedicat golul soției sale. Aceasta se află în zona oficială a stadonului.

Numai că sistemul VAR i-a stricat momentul lui Ofri Arad. Golul a fost anulat pe motiv de ofsaid, iar mijlocașul israelian nu a mai avut parte de un start de vis la FCSB.

Ofri Arad a semnat cu FCSB în urmă cu o lună, pe 20 ianuarie, însă până acum nu a fost nici măcar în lotul campioanei României. Acesta a avut probleme musculare și nu a putut fi folosit până la acest duel cu Metaloglobus.

Fostul mijlocaș de la Kairat Almaty jucase ultimul meci oficial pe 5 noiembrie, contra lui Inter Milano, în Champions League, iar ulterior a acuzat o problemă medicală.

