Ilie Dumitrescu a văzut ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo și a reacționat: ”Este incredibil!”

Ilie Dumitrescu a văzut ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo și a reacționat: "Este incredibil!"
FCSB o conduce la pauză pe Metaloglobus cu scorul de 2-1.

FCSBMetaloglobusiuliana demetrescuIlie DumitrescuMarius Avram
Roș-albaștrii au avut și un gol anulat în prima repriză a jocului, o reușită anulată lui Ofri Arad pentru ofsaid. Bîrligea a deschis scorul în minutul 6, dar, câteva secunde mai târziu, Metaloglobus a egalat prin Huiban.

Darius Olaru a făcut 2-1 în minutul 26, la doar câteva minute, după ce Florin Tănase s-a accidentat din nou și a fost înlocuit cu Mamadou Thiam.

În startul partidei, a avut loc un moment inedit. Arbitra Iuliana Demetrescu a intrat într-o coliziune cu Joao Paulo și a căzut pe gazon.

”A arbitrat bine Iuliana, meciul este de așa natură încât îl poate conduce foarte ușor un arbitru tânăr, un arbitru neexperimentat sau  iată că și Iuliana l-a condus foarte bine. Păcat de colega ei de la linie, care a validat un gol care a trebuit anulat de VAR, dar se mai întâmplă.

(n.r. despre ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo) Nu l-a văzut, nici el nu a văzut-o. El se uită în direcția aia, ea se vede clar că se uita într-o parte. Asta este, se mai întâmplă”, a spus Marius Avram la Digi Sport.

Momentul în care Iuliana Demetrescu a fost trântită pe gazon de către Joao Paulo a fost comentată și de Ilie Dumitrescu, cel care a avut o reacție spumoasă: ”Este incredibil Joao Paulo, nu se poate așa ceva! Ești în careu, te uiți după minge, intri în adversar și faci 11 metri. E cam același lucru”.

