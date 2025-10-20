Premier League, în direct și în exclusivitate pe VOYO!



Manchester United a bifat o victorie mare în partida din runda a 8-a din Premier League, câștigând cu 2-1 pe terenul celor de la Liverpool. A contabilizat, astfel, a doua victorie la rând în campionat, runda trecută reușind să învingă Sunderland, pe terenul propriu, scor 2-0.

Jocul de la Liverpool a început bine, pentru că Manchester United a deschis scorul încă din minutul 2, prin Bryan Mbeumo. Avantajul minim de pe tabelă s-a menținut pentru o perioadă, până în minutul 78 mai exact, când a egalat pentru Liverpool - Cody Gakpo.

Reacția lui Ruben Amorim: ”Cea mai importantă victorie de când sunt aici” / ”Poate acest succes va schimba în bine sezonul”

Manchester United a sperat până la final la victorie, iar în minutul 84 a dat lovitura! Harry Maguire a înscris decisiv, iar echipa sa și-a trecut în cont trei puncte foarte importante.

Managerul Ruben Amorim a surprins la finalul partidei, la interviuri, precizând că este cel mai important duel câștigat în experiența sa de până acum la gruparea din Manchester. El speră ca un astfel de succes să le dea încredere jucătorilor.

Manchester United, două victorii la rând în Premier League

Ibericul are speranță că acest sezon poate lua, de acum, o traiectorie favorabilă pentru Manchester United.

”(N.r. - A fost cea mai mare victorie din perioada ta ca manager al lui Man United?) Da, cred că da. Nu înseamnă mult. Înseamnă mult astăzi, dar mâine nu va însemna prea mult. Sunt trei puncte, dar este o victorie bună. Voi face același lucru ca în ultimul meci.

Voi încerca să văd cum merge meciul. În punctele cheie am avut puțin noroc, dar ne-am luptat pentru fiecare minge. Ne-am pierdut puțin calmul în a doua repriză. Dar cel mai important lucru este că spiritul este acolo. Acesta este începutul tuturor lucrurilor. Uneori joci mai mult cu mingea, iar în alte zile joci fără minge. Dar dacă ai spirit, poți câștiga orice meci.

(N.r. - Dacă victoria ar putea schimba sezonul) Ne va da mai multă încredere pe parcursul săptămânii. Le va face multă plăcere fanilor noștri, pe care o merită după Grimsby, după Brentford, o victorie ca aceasta este foarte importantă.

Dar, din nou, asta ține de noi. Acesta este trecutul. Să ne concentrăm asupra viitorului. Se va schimba dacă facem același lucru. Jucând puțin mai bine, dar continuând cu același spirit, lucrurile se vor schimba în timp”, a spus antrenorul celor de la Manchester United.