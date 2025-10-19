Seara a fost una tensionată, iar nervii erau întinși la maximum încă dinainte de startul partidei. Potrivit GSP, Andrei Nicolescu și-a pierdut complet cumpătul și a intrat glonț în vestiarul celor de la Rapid în momentul în care giuleștenii se aflau la inspecția gazonului de pe Arena Națională. Motivul? Muzica pe care oaspeții o ascultau în cabină l-ar fi deranjat pe șeful din Ștefan cel Mare.



Nicolescu a descins în vestiarul rivalilor urlând și reproșându-le acestora că au "venit să facă circ". După ce a trântit ușa, conflictul a continuat pe holuri.



Acuzat că a bruscat un voluntar



Ieșirea nervoasă a președintelui dinamovist nu s-a oprit aici. În timpul altercației, Nicolescu ar fi bruscat un voluntar în vârstă al clubului giuleștean. Ionuț Voicu, delegatul oaspeților, a intervenit imediat și i-a cerut socoteală oficialului dinamovist, transmițându-i că nu avea ce să caute în zona echipei sale. A fost nevoie de intervenția mai multor persoane pentru a aplana conflictul.



Cei de la Rapid au reacționat prompt și au adus la cunoștința observatorului de joc incidentele provocate de Andrei Nicolescu.



Pe gazon, Dinamo nu a avut replică. Rapid s-a impus cu 2-0, prin autogolul lui Gnahore (58') și reușita lui Manea (74'), chiar dacă a evoluat în 10 oameni din minutul 67. Victoria o duce pe Rapid pe locul doi în Superliga, la egalitate cu liderul, în timp ce pentru Dinamo, seara a însemnat o înfrângere dureroasă.

