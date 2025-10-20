"Ne așteptăm să fie un lider al echipei pe teren și în afara lui"

Russell Westbrook a juca în al 18-lea sezon de NBA, după ce a semnat un contract cu Sacramento Kings. "Russell întruchipează identitatea sportivă pe care o avem la Sacramento. CV-ul lui vorbește de la sine și suntem nerăbdători să lucrăm cu un baschetablist atât de valoros, care e încă pe deplin angajat să concureze și să câștige. Ne așteptăm să întărească apărarea și să fie un lider al echipei pe teren și în afara lui", a declarat Scott Perry, managerul general al lui Kings.



În stagiunea trecută, acesta a avut o medie de 13.3 puncte, 6.1 asisturi și 4.9 recuperări în cele 75 de meciuri jucate pentru Denver Nuggets. Acesta vine din postura de free agent, în care a intrat imediat după ce echipa din Colorado a fost eliminată în semifinala Conferinței de Vest.



Westbrook a fost MVP al NBA în 2017

Russell Westbrook (36 de ani) este născut la Long Beach (California) și a jucat pentru Leuzinger High School și UCLA Bruins (University of California, Los Angeles). A fost ales de pe poziția a patra în prima rundă a Draftului din 2008 de către Seattle SuperSonics, iar în NBA a fost legitimat la Oklahoma City Thunder (2008-2019), Houston Rockets (2019-2020), Washington Wizards (2020-2021), Los Angeles Lakers (2021-2023), Los Angeles Clippers (2023-2024) și Denver Nuggets (2024-2025).



A fost declarat NBA Most Valuable Player (2017), NBA scoring champion (2015, 2017), NBA assists leader (2018, 2019, 2021), Pac-10 Defensive Player of the Year (2008) și NBA All-Star Game MVP (2015, 2016), fiind inclus în NBA All-Star (x9) și All-NBA First Team (x2). A câștigat aurul olimpic la Jocurile Olimpice de la Londra (2012) și a fost campion mondial în 2010. A pierdut finala NBA din 2012 (Miami Heat - Oklahoma City Thunder 4-1).

Foto - Getty Images

