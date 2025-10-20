Înaintea meciului, s-a scris că Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, ar fi fost cu nervii întinși la maximum încă de dinaintea fluierului de start.

Andrei Nicolescu neagă orice conflict cu cei de la Rapid

Oficialul ”Câiinilor Roșii” ar fi fost deranjat de faptul că giuleștenii ascultau muzică în vestiar cu volumul la maximum. Conform GSP, Nicolescu ar fi intrat în vestiarul Rapidului, le-ar fi reproșat acest lucru jucătorilor și le-a spus că ”au venit să facă circ”.

Apoi, a părăsit încăperea trântind ușa și ar fi bruscat un voluntar al lui Rapid, lucru care i-a atras atenția lui Ionuț Voicu, delegat al lui Rapid, care ar fi intervenit și i-ar fi cerut socoteală lui Nicolescu. Cei doi ar fi fost aproape de un conflict fizic și a fost nevoie de intervenția a mai multor persoane pentru a calma spiritele.

Președintele lui Dinamo susține însă că informațiile sunt departe de realitate și neagă că ar fi avut vreun conflict cu cineva din anturajul Rapidului în zona vestiarelor.

”Nu a existat niciun conflict la vestiare. Nu am bruscat pe nimeni”, a spus Nicolescu, conform sursei citate mai sus.

