Fiul lui Gheorghe Hagi a bifat deja cinci apariții în Turcia, a înscris un gol și a oferit o pasă de gol



Duminică după-amiază, Ianis Hagi a fost integralist în meciul de campionat Alanyaspor - Goztepe 1-0. Confruntarea a contat pentru etapa cu numărul nouă și a avut loc pe ”GAIN Park Stadyumu” din Alanya.



Unicul gol a fost marcat de Umit Akdag, cel care a făcut spectacol la Campionatul European U21 cu naționala României, dar care a refuzat reprezentativa mare în speranța că va juca la turci.



Nota primită de Ianis Hagi după încă un meci bun la turci



După meci, portalul de specialitate FlashScore l-a punctat pe Ianis Hagi cu nota 7,6. Internaționalul român a obținut cel mai mare punctaj după Umit Akdag, care a fost notat cu 8,5 de același site.



Statistici Ianis Hagi



Șuturi: 3

Atingeri în careul advers: 5

Driblinguri: 2/2

Atingeri: 54

Faulturi: 3

Pase: 16/25

Pase în treimea finală: 10/17

Pase lungi reușite: 2/3

Centrări reușite: 4/14

Dueluri: 13

Dueluri aeriene: 1/3

Dueluri la nivelul gazonului: 7/10

Deposedări: 1/2

Faulturi comise: 1



În clasament, Alanyaspor se află acum pe locul opt cu 13 puncte. După nouă etape, echipa la care evoluează Ianis Hagi a bifat trei victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și două înfrângeri.

