- Fiul lui Gheorghe Hagi a bifat deja cinci apariții în Turcia, a înscris un gol și a oferit o pasă de gol
Duminică după-amiază, Ianis Hagi a fost integralist în meciul de campionat Alanyaspor - Goztepe 1-0. Confruntarea a contat pentru etapa cu numărul nouă și a avut loc pe ”GAIN Park Stadyumu” din Alanya.
Unicul gol a fost marcat de Umit Akdag, cel care a făcut spectacol la Campionatul European U21 cu naționala României, dar care a refuzat reprezentativa mare în speranța că va juca la turci.
Nota primită de Ianis Hagi după încă un meci bun la turci
După meci, portalul de specialitate FlashScore l-a punctat pe Ianis Hagi cu nota 7,6. Internaționalul român a obținut cel mai mare punctaj după Umit Akdag, care a fost notat cu 8,5 de același site.
Statistici Ianis Hagi
- Șuturi: 3
- Atingeri în careul advers: 5
- Driblinguri: 2/2
- Atingeri: 54
- Faulturi: 3
- Pase: 16/25
- Pase în treimea finală: 10/17
- Pase lungi reușite: 2/3
- Centrări reușite: 4/14
- Dueluri: 13
- Dueluri aeriene: 1/3
- Dueluri la nivelul gazonului: 7/10
- Deposedări: 1/2
- Faulturi comise: 1
În clasament, Alanyaspor se află acum pe locul opt cu 13 puncte. După nouă etape, echipa la care evoluează Ianis Hagi a bifat trei victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și două înfrângeri.