James are acum contract cu Chelsea până în 2032

Chelsea i-a oferit căpitanului Reese James o prelungire cu patru ani a contractului scadent în iunie 2028. Internaționalul englez, care este un produs al academiei de la Cobham, a acceptat să rămână sub contract până în 2032, cu un salariu diminuat. Acesta primea 15 milioane de euro pe sezon, dar a fost de acord cu o remunerație de 10 milioane de euro pe an, dar la care se adaugă o primă de semnătură și bonusuri consistente pentru fiecare trofeu câștigat și pentru fiecare calificare în Champions League.

James era singurul jucător care mai avea termeni contractuali din perioada anterioară venirii lui Todd Boehly în acționariat, americanul fiind cel care a introdus un plafon salarial și o plată cumulată, bazată mai mult pe stimulente. Până în prezent, englezul a jucat în 225 de meciuri pentru club, marcând 16 goluri și oferind 31 de pase decisive. El a primit banderola de căpitan după plecarea lui Cesar Azpilicueta la Atletico Madrid, în 2023.

Sora sa joacă tot la Chelsea și este vicecampioană mondială

Reece Lewis James (26 de ani) este născut în cartierul Redbridge din Londra și s-a format la juniorii cluburilor Kew Park Rangers, Epsom Eagles, Fulham și Chelsea. La nivel de seniori a evoluat pentru Chelsea (2018, 2019-prezent) și Wigan Athletic (2018-2019 / împrumutat). Are 22 de selecții și 1 gol pentru naționala de seniori a Angliei, cu care a participat la Euro 2020.

În palmaresul său se găsesc Champions League (2020-2021), Conference League (2024-2025), Supercupa Europei (2021), FIFA Club World Cup (2021, 2025), trei finale de FA Cup (2020, 2021, 2022), o finală de EFL Cup (2022), Euro U19 (2017), Toulon Tournament (U20 / 2017), o finală ce Campionat European (2020), PFA Community Champion Award (2020-2021) și FA Cup Team of the Year (2020-2021).

Poate acoperi posturile de fundaș dreapta, mijlocaș dreapta și închizător și este cotat la 60 de milioane de euro. Sora sa, Lauren James (24 de ani), este fotbalistă și a jucat la Arsenal, Manchester United și Chelsea, fiind câștigătoare de Champions League și Finalissima și finalistă de Cupă Mondială. Tatăl său, Nigel James, care are origini în insulele din Marea Caraibilor (Saint Vincent și Grenadinele, Republica Dominicană) este antrenor de fotbal.

