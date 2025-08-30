OFICIAL La 36 de ani, Cesar Azpilicueta a semnat în La Liga!

FC Sevilla a anunţat, vineri, sosirea fundaşului spaniol César Azpilicueta, care, la 36 de ani, era liber de contract de la plecarea sa de la Atlético Madrid în iunie.

Sevilla l-a transferat pe Cesar Azpilicueta

Clubul andaluz „a ajuns la un acord cu fundaşul internaţional spaniol, care semnează pentru un sezon, cu opţiunea de prelungire pentru încă un an, pentru a-şi întări apărarea”, a scris Sevilla într-un comunicat.

César Azpilicueta îşi continuă cariera în ţara natală, unde şi-a început cariera profesională, la Osasuna, între 2007 şi 2010, şi unde a jucat deja în ultimele două sezoane la Atlético Madrid.

Între aceste două experienţe în Spania, fundaşul a jucat la Marsilia (2010-2012) şi, mai ales, la Chelsea (508 meciuri între 2012 şi 2023), cu care a câştigat Liga Campionilor în 2021 şi două titluri de campion al Angliei (2015, 2017). 

Internaţional cu Roja, a participat la trei Cupe Mondiale şi două Euro, fără a reuşi să câştige vreun trofeu.

News.ro.

