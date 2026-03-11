LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 19:45 și 22:00 se dispută ultimele patru meciuri din manșa tur din optimile de finală Champions League: Bayer Leverkusen - Arsenal (singura partidă care se joacă de la 19:45), ”finalele” Real Madrid - Manchester City și PSG - Chelsea, plus meciul revelației din Norvegia, Bodo/Glimt - Sporting Lisabona.
Ziua a doua a partidelor tur din optimile de finală Champions League.
Surpriză uriașă înainte de Real Madrid - Manchester City
Real Madrid și Manchester City se întâlnesc din nou în UEFA Champions League.
Deja rivale în Champions League, Real Madrid și Manchester City s-au numărat, în ultimii ani, printre favoritele la câștigarea marelui trofeu. În ultimii ani au existat mai multe întâlniri directe între cele două echipe, motiv pentru care interesul fanilor este, de această dată, scăzut.
Șefii celor de la Real Madrid au avut parte de o surpriză neplăcută în ziua meciului. Stadionul ”Bernabeu” nu va fi plin la ora meciului, deoarece mai sunt bilete disponibile online, scriu spaniolii de la Marca.
Tichetele disponibile sunt în mai multe zone ale stadionului, astfel că fanii le pot cumpăra și pe cele cu prețuri accesibile. Oricum, faptul că un asemenea meci nu se dispută cu casa închisă este neobișnuit pentru un club ca Real Madrid.
Real Madrid și Manchester City s-au întâlnit chiar în acest sezon de Champions League, în faza principală, într-un meci disputat pe ”Santiago Bernabeu”. Echipa lui Pep Guardiola s-a impus cu 2-1.
Statistica este de partea celor de la Manchester City înainte de o nouă ”dublă” cu Real Madrid. În cele 11 întâlniri din ultimii șase ani, ”cetățenii” s-au impus de cinci ori, spaniolii de trei ori, iar trei partide s-au încheiat la egalitate.
”Manchester City - Real Madrid din nou, pentru clubul nostru, cu cât joci mai mult cu echipele mai bune, înveți și vei fi mai bun în viitor”, a spus Guardiola.
Rezultatele și marcatorii în meciurile din optimi de marţi seara
Galatasaray Istanbul - Liverpool 1-0
A marcat: Mario Lemina 7.
Atalanta - Bayern Munchen 1-6
Au marcat: Mario Pasalic 90+3, respectiv Josip Stanisic 12, Michael Olise 22 și 64, Serge Gnabry 25, Nicolas Jackson 52, Jamal Musiala 67.
Atletico Madrid - Tottenham Hotspur 5-2
Au marcat: Marcos Llorente 6, Antoine Griezmann 14, Julian Alvarez 15 și 55, Robin Le Normand 22, respectiv Pedro Porro 26, Dominic Solanke 76.
* Radu Drăgușin a fost rezervă la Spurs.
Newcastle United - FC Barcelona 1-1
Au marcat: Harvey Barnes 86, respectiv Lamine Yamal 90+6 - din penalty.
