VIDEO EXCLUSIV Bukayo Saka, lângă Wayne Rooney! Ce performanță fantastică a atins starul lui Arsenal

”Tunarii” s-au impus cu 1-0 în fața lui Burnley și au prima șansă la titlu.

Liderul Arsenal a învins-o greu luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, pe deja retrogradata Burnley, LIVE pe VOYO în etapa a 37-a din Premier League, și continuă să aibă prima șansă la titlul de campioană a Angliei.

Londonezii au marcat unicul gol al întâlnirii în minutul 37, când Kai Havertz a trimis în plasă din assist-ul lui Bukayo Saka.

La 24 de ani și 255 de zile, Saka devine astfel al doilea cel mai tânăr jucător din istoria Premier League care reușește peste 50 de goluri și peste 50 de pase decisive.

Pe primul loc în acest top este fostul copil teribil al fotbalului englez, Wayne Rooney, care a bifat performanța la 24 de ani și 84 de zile.

Rezumatul meciului Arsenal - Burnley 1-0

Cu această victorie, Arsenal are acum cinci puncte peste a doua clasată, Manchester City, care mai are însă două meciuri de disputat.

