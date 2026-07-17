Transferul spectaculos pregătit de Real Madrid a picat! Starul lui Bayern rămâne pe loc

În ciuda interesului concret din partea echipei din Spania, mutarea internaționalului francez nu se va materializa în actuala perioadă de mercato. Bavarezii dețin controlul absolut al negocierilor în acest moment, iar suma de transfer uriașă pe care o vizează, coroborată cu poziția de forță a clubului german, face ca o eventuală plecare să fie aproape imposibilă acum.

Potrivit jurnalistului Christian Falk, situația este destul de simplă, acesta dezvăluind stadiul actual al discuțiilor: „Michael Olise nu are nicio șansă să plece de la Bayern Munchen în această vară, în ciuda interesului lui Real Madrid”, a punctat scurt jurnalistul, un apropiat al clubului german.