Transferul spectaculos pregătit de Real Madrid a picat! Starul lui Bayern rămâne pe loc

Transferul spectaculos pregătit de Real Madrid a picat! Starul lui Bayern rămâne pe loc Fotbal extern
SPORT.RO
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Deși era văzut drept următorul transfer pe Santiago Bernabeu, Michael Olise va continua la Bayern Munchen și în acest sezon.

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Michael OliseBayern MunchenReal Madrid
Din articol

În ciuda interesului concret din partea echipei din Spania, mutarea internaționalului francez nu se va materializa în actuala perioadă de mercato. Bavarezii dețin controlul absolut al negocierilor în acest moment, iar suma de transfer uriașă pe care o vizează, coroborată cu poziția de forță a clubului german, face ca o eventuală plecare să fie aproape imposibilă acum.

Potrivit jurnalistului Christian Falk, situația este destul de simplă, acesta dezvăluind stadiul actual al discuțiilor: „Michael Olise nu are nicio șansă să plece de la Bayern Munchen în această vară, în ciuda interesului lui Real Madrid”, a punctat scurt jurnalistul, un apropiat al clubului german.

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Mutarea se poate realiza anul viitor

„Președintele madrilenilor, Florentino Perez, este de părere că Olise ar fi cu adevărat o mutare galactică pentru echipa sa”, notează tribuna.com. Oficialul blanco a fost impresionat de ascensiunea rapidă a extremei la Bayern Munchen, dar și de evoluțiile excelente de la recenta Cupă Mondială.

În acest context, Falk susține că ibericii ar putea realiza mutarea în vara următoare. În cazul în care jucătorul va refuza să-și prelungească înțelegerea cu nemții, atunci aceștia s-ar putea vedea nevoiți să îl vândă pentru a nu risca să îl piardă gratis ulterior.

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