Borna de cosmar pentru Liverpool: azi se implinesc 30 de ani de la ultimul titlu castigat

Pe 28 aprilie 1990, Liverpool castiga ultimul sau titlu de campioana in Anglia.

In urma cu exact trei decenii, dupa ce invingea cu 2-1 pe Queens Park Rangers pe Anfield, „cormoranii” castigau titlul in Football League First Division, denumirea primei ligi din Anglia la acel moment. Era cel de-al 18-lea titlu de campiona nationala, dupa ce clubul dominase competitia interna in anii ’70 si ’80. Ulterior, "The Reds" nu au mai castigat niciun trofeu de campiona si nu s-au impus niciodata in era Premier League. Pe banca „ros-albilor” se afla Kenny Dalglish, iar in lot se gaseau Bruce Grobbelaar, Alan Hansen, Steve Nicol, Ronnie Whelan, Jan Molby, Peter Beardsley, John Barnes, Ronny Rosenthal sau Ian Rush.

In ultimii 30 de ani, Liverpool a terminat de 4 ori pe locul secund, a castigat 2 trofee Champions League (2004-2005, 2018-2019), 1 Cupa UEFA (2000-2001), 3 Supercupa Europei (2001, 2005, 2019), 1 FIFA Club World Cup (2019), 3 trofee FA Cup (1991-1992, 2000-2001, 2005-2006), 4 Cupa Ligii (1994-1995, 2000-2001, 2002-2003, 2011-2012) si 2 Charity Shield (2001, 2006).

In acest moment, Liverpool este lider in Premier League, cu 25 de puncte peste Manchetser City, ocupanta locului secund, si mai are nevoie de doar doua victorii pentru a se incorona campioana. Au aparut insa dubii ca sezonul se poate finaliza, din cauza pandemiei de coronavirus, iar unele cluburi cer insistent anularea stagiunii si neacordarea titlul in 2020. „Nu imi vine sa cred ca au trecut 30 de ani! Daca imi spuneati dupa acel meci cu QPR ca va dura trei decenii pana sa avem din nou sansa unui titlu, nu as fi crezut. Este incredibil. Sper ca sezonul sa se termine sezonul si cu el sa scapam si de acest blestem”, a declarat Phil Thompson, fostul mare fundas al „cromoranilor”.