Ce se intampla in lume ultima data cand Liverpool a iesit campiona: nu exista Premier League si RFG era campioana mondiala

FC Liverpool a castigat un nou titlu dupa o pauza de 30 de ani.

Ultima data cand Liverpool se incorona campiona lumea era total diferita fata de cea actuala. Existau inca URSS, Iugoslavia sau Cehoslovacia, nu se inventate inca navigarea pe internet, iar echipele din Anglia aveau inca interzia in cupele europene, dupa dezastrul de pe Heysel.

Ce se intampla in 1990:

- Nu exista inca Premier League, care se infiinta abia in 1992. Prima liga engleza inca purta numele First League. Dupa dezastrul de pe Heysel, intre 1985 si 1990, cluburile engleze au primit interdictie de a juca in cupele europene.

- Polonia se retragea din Pactul de la Varsovia, fiind prima tara est-europeana care se renunta la tratatul tarilor comuniste aflate sub tutela Uniunii Sovietice. In acelasi an, Lech Walesa, liderul Sindicatului SOlidaritatea, era ales presedinte al tarii.

- Republica Federala Germana (RFG) devenea campioana mondiala la fotbal, dupa ce invingea Argentina lui Maradona in finala CM 1990, prin golul din penalty al lui Brehme (min. 85).

- Romania trecea de grupa CM 1990, dupa ce invingea Uniunea Sovietica (2-0), facea egal cu Argentina (1-1) si pierdea cu Camerun (1-2). In sferturile de finala, nationala noastra pierdea la lovituri de departajare cu Irlanda (4-5), dupa ce terminase 0-0 timpul regulamentar si prelungirile.

- Republica Federala Germana si Republica Democrata Germana s-au unificat, dupa ce au fost separate timp de 45 de ani.

- SUA invadau Panama, pentru a-l detrona de la putere pe dictotorul Manuel Noriega.

- Tim Berners-Lee incepe lucrul la World Wide Web, care va duce la conceperea retelei globale moderne de internet. Primele companii care au vandut servicii de internet catre populatia civila, PSINet si EUnet, au inceput sa commercialize accesul la retea pentru clienti din Statele Unite si Olanda.

- In SUA era presedinte George H.W. Bush, in Marea Britanie era ultimul an ca prim-ministru pentru Margaret Thatcher, Franta era condusa de presedintele Francois Mitterrand, URSS il avea la timona pe Mihail Gorbaciov, iar China era inca sub conducerea lui Deng Xiaoping.

- Razboiul Rece era pe final, incheindu-se oficial in 1991, dupa ce trupele sovietice incep sa paraseasca tarile Pactului de la Varsovia. In mai, Boris Eltin devine primul presedinte ales al URSS.

- In China, cu un an inainte, avusese loc masacrul din Piata Tiananmen, iar tara incepea sa se deschida catre piata capitalista prin sistemul "One country, two systems". Se deschide primul restaurant McDonald’s din China, in orasul Shenzhen.

- Pe 2 februarie, presedintele sud-african F.W. de Klerk anunta incheierea apartheidului si eliberarea lui Nelson Mandela din inchisoare.

- Campioanele din cele mai importante ligi europene erau: Real Madrid (Spania), Napoli (Italia), Olympique Marseille (Franta), Bayern Munich (Germania), FC Porto (Portugalia), Spartak Moscow (Rusia), Besiktas (Turcia), Sparta Prague (Cehoslovacia), Clubb Brugge (Belgia), Panathinaikos (Grecia) si Steaua Rosie Belgrad (Iugoslavia).

- In Romania, Dinamo castiga titlul dupa o lupta la baioneta cu Steaua, la doar 1 punct distanta dupa cele 34 de etape. Dinamovisti isi invingeau rivalii si in finala Cupei Romaniei (6-4). Golgheter al campionatului a fost Gabi Balint (19 goluri). La finalul sezonului, Flacara Moreni, Victoria Bucuresti si FC Olt Scornicesti retrogradau si se desfiintau. Dinamo ajunge pana in semifinalele Cupei Cupelor, unde este eliminata de Anderlecht (0-1, 0-1).

- In acelasi an, Steaua Rosie Belgrad devenea a doua echipa din Estul Europei care castiga Cupa Campionilor Europeni, dupa o victorie la penalty-uri cu Olympique Marseille, in care Belodedici a fost integralist si a marcat la loviturile de departajare.

- Masina anului era declarata Lexus LS400.

- Vedetele lui Liverpool din acel sezon erau Bruce Grobbelaar, Kenny Dalglish, Ian Rush, Ronny Rosenthal, Jan Molby, John Barnes, Ronnie Whelan, Steve Nicol, Alan Hansen si Peter Beardsley.

- Castigatorul Balonului de Aur in 1990 este Lothar Matthaus, urmat in clasament de Salvatore Schillaci, Andreas Brehme, Paul Gascoigne si Franco Baresi.

- Echipa CM 1990 era formata din: Sergi Goycohea (Argentina) - Paolo Maldini (Italia), Franco Baresi (Italia), Andreas Brehme (RFG) - Paul Gascoigne (Anglia), Lothar Matthaus (RFG), Dragan Stojkovici (Iugoslavia), Diego Maradona (Argentina) - Salvatore Schillaci (Italia), Jurgen Klinsmann (RFG), Roger Milla (Camerun).

- In Romania, au avut loc proteste in Piata Universitatii, Mineriada (13-15 iunie 1990) si alegeri prezidentiale si parlamentare, castigate de Ion Iliescu (85.07%) si FSN (85.07%).

- SUA lanseaza Hubble Space Telescope la bordul Space Shuttle Discovery.

- Pe 13 mai, au loc bataile dintre fanii lui Dinamo Zagreb (Bad Boys Blue) si Steaua Rosie Belgrad (Delije), de pe Stadionul Maksimir din Zagreb, eveniment considerat inceputul destramarii Iugoslaviei.

- Pe primele locuri ale topului Billboard Year - End Hot 1990 se claseaza melodiile „Hold on” (Wilson Patrick), „It must have been love” (Roxette), „Nothing compares to you” (Sinead O’Connor), „Poison” (Bell Biv DeVoe) si „Vogue” (Madonna).

- World Health Organization scoate homosexualitatea de pe lista bolilor.

- J. K Rowling incepe sa scrie prima carte din seria care a facut-o celebra - "Harry Potter si Piatra Filosofala", care va fi publicata abia in 1997.

- Cei mai bine clasati tenismeni erau Mats Wilander si Steffi Graf, in timp ce campioana NBA era Detroit Pistons si sezonul in F1 era castigat de Ayrton Senna..

- Populatia totala a planetei era de doar 5.263.593.000 oameni.