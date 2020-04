Liverpool isi ia toate masurile de precautie! Mane e aproape de plecare, iar inlocuitorul sau ar putea fi un super jucator din Serie A

Sadio Mane e dorit insistent de Real Madrid, care il pot cumpara in aceasta vara.

La un pas de a fi campioni in Premier League, "cormoranii" l-ar putea pierde pe Mane la vara, asa ca Jurgen Klopp isi face planurile pentru sezonul viitor. Jouaquin Correa ar putea fi cel care il inlocuieste pe senegalez, informeaza Mirror.

Liverpool ar avea pregatita o oferta de 23 de milioane pentru atacantul lui Lazio, care are 7 goluri si 3 pase decisive, in cele 22 de meciuri jucate in acest sezon de Serie A. Totusi, argentinianul mai are contract pana in 2024 cu Lazio si o clauza de reziliere de 82 de milioane de euro.

30.5 milioane de euro este cota de piata a argentinianului in varsta de 25 de ani, care a mai trecut pe la Sampdoria si Seviila, conform transfermarkt.com.